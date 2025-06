Sony brengt nieuwe games vooralsnog niet op release naar PlayStation Plus

Sony heeft nog steeds niet de behoefte om nieuwe first party games gelijk bij de release naar PlayStation Plus te brengen.

Nick Maguire, vicepresident van wereldwijde PlayStation-services, heeft in een interview laten weten dat Sony zich aan hun strategie houdt en daarom geen first party games bij release op hun service uit te brengen.

Microsoft doet dit al enige tijd wel en blijft dit ook doen, ondanks dat de verkopen van die games flink minder zijn geworden. Dat bedrijf wil dit goed maken door zo veel mogelijk nieuwe abonnees aan te trekken. Dit hoeven we dus in ieder geval in de komende tijd niet bij PlayStation te verwachten.

Maguire benadrukt nog eens dat Sony third party games (waarvan soms games die dus net uit zijn) en wat oudere first party games naar de duurdere PlayStation Plus-abonnementen zullen komen. Zo verscheen onlangs de puzzelgame Blue Prince en de co-op game FBC: Firebreak op dag één ook op de service van Sony.

Nick Maguire sluit af met het volgende:

“Onze strategie is (jaarlijks) vier of vijf onafhankelijk ontwikkelde games meteen op PS Plus plaatsen, en dat als aanvulling gebruiken op onze strategie waarbij we onze games wanneer ze twaalf of achttien maanden oud – of ouder – zijn naar de service brengen.”

Denken jullie dat de strategie van Sony nog steeds goed is? Of moeten zij ook na gaan denken over andere mogelijkheden?!