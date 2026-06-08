Marvel’s Blade is nog steeds in ontwikkeling

Goed nieuws voor de Blade fans onder ons: Arcane Studios werkt nog steeds hard aan de game!

Marvel’s Blade was een van de afwezige tijdens de Summer Game Fest en fans waren bang dat de game op de plank was beland. Daarbij was het Microsoft die tijdens een herstructurering de Arcane studio in Austin sloot, maar gelukkig hoeven fans zich geen zorgen te maken.

Op X laat lead concept artist Jean-Luc Monnet weten in een vraag op een fan dat het team “nog aan het koken is” met daarbij een afbeelding van Walter White uit Breaking Bad.

Lead concept artist for Arkane Studios less than 24 hours ago. “Let us cook.” pic.twitter.com/Irnu32Kmu1 — KAMI (@Okami13_) June 8, 2026

Marvel’s Blade werd tijdens de Game Awards van 2023 aangekondigd, maar sindsdien is het stil rondom de game. De game staat voor volgend jaar november in de planning. Zou het kunnen dat de game misschien wel een van de games wordt die ook op Project Helix verschijnt?

Het is in ieder geval één zorg minder dat we een teken van leven hebben gekregen. Laten we hopen dat games als Marvel’s Iron Man en Star Wars Jedi 3 later dit jaar nog worden aangekondigd/ getoond. Welke games hebben jullie gemist tijdens de Summer Game Fest?