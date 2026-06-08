Experimentele horror game Project Mara is geannuleerd

Ninja Theory kondigde wel de nieuwe Senua game aan, maar repte met geen woord over Project Mara. Echter heeft men daar wel een goede reden voor.

Project Mara was namelijk een experimentele horrorgame, althans toen Ninja Theory de game in 2020 uit de doeken deed. In 2021 liet men via een dev diary weten dat ze een andere richting in waren gegaan en dat het team “een realistische en gegronde weergave van psychische terreur” wilde bewerkstelligen. Dit wilden ze onder andere doen door de game af te laten spelen in een fotorealistisch appartement.

Helaas was dat ook het laatste wat we van de game hebben vernomen en helaas zullen we nooit weten hoe de game zou worden, want studiochef Dom Matthews laat in een interview weten dat de game is geschrapt. Hij meldt namelijk het volgende:

“We werkten met kleinere teams aan de laatste twee Hellblade-games – Hellblade 1 bijvoorbeeld, met een team van ongeveer 25 mensen. Het gaat nu om 85 mensen die we nu hebben, wat nog steeds een relatief klein team is, en gebruiken om de ervaring verder uit te bouwen.

We kunnen meer doen met de gevechten, meer met de manier van bewegen, meer met de puzzels, en al die gameplay in één geheel integreren. We hebben die mogelijkheid nu met al het talent dat we tot onze beschikking hebben.

En nu het hele team aan deze game werkt, vraag je je misschien af ​​wat er met Project Mara [een eerder aangekondigde horrortitel] is gebeurd – ik heb besloten om daar niet verder aan te werken.

Dit soort beslissingen zijn nooit makkelijk, maar ik heb dit gedaan om de kans te grijpen om al het talent en de expertise in de studio, alle 85 creatievelingen, samen te laten werken om het potentieel van Senua te realiseren.”

Daarentegen kunnen we nu dus wel uitkijken naar het derde deel in de Hellblade serie. De game wordt volgend jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.