Ninja Theory wordt ondanks aankondiging nieuwe game mogelijk gesloten

Bij de volgende reorganisatie bij Xbox lijkt er geen enkele studio veilig te wezen. Volgens de laatste berichtgeving wordt ook Hellblade-ontwikkelaar Ninja Theory gesloten.

Microsoft neemt rigoureuze stappen, aangezien het bij Xbox al enige tijd niet lekker gaat. Zo is er jaarlijks meer dan 500 miljoen omzet verdampt en zijn het aantal abonnees van Xbox Game Pass niet meer zo hoog als het ooit geweest is.

Dus vandaar worden er weer ontslagen verwacht en zullen er ook dit keer studio’s worden gesloten. Zo worden de laatste dagen de namen van studio’s als Double Fine, Compulsion Games en nu dus ook Ninja Theory genoemd. Dat zou overigens wel erg opmerkelijk zijn, aangezien de studio ruim een week geleden nog het derde deel van Senua’s avontuur aankondigde.

Dit nieuws komt van The Verge die claimt van bronnen te hebben vernomen dat er geadviseerd is om de studio te sluiten. De site meldt zelf dat de medewerkers afgelopen maandag op de hoogte zijn gesteld van de aanstaande sluiting, maar er is nog hoop dat de studio vóór die tijd een koper kan vinden.

Dit nieuws komt slechts enkele dagen nadat Asha Sharma, de recent benoemde CEO van Xbox, een e-mail naar Xbox-medewerkers stuurde waarin ze waarschuwde voor dreigende ontslagen na een aantal tegenvallende jaren die hebben geleid tot enorme uitgaven door de platformhouder.

Ze sprak over de hardware crisis, de enorme investeringen die niet het gewenste rendement hebben opgeleverd en de overmatige uitbreidingsdrift door de overname van studio’s.