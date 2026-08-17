Activision mocht een Halo-game ontwikkelen, maar prototype overtuigde niet

Xbox zou Sledgehammer Games een Halo-game willen laten ontwikkelen, maar helaas wist de prototype die men had gemaakt niet te overtuigen. Al zouden de bedrijven nog wel in gesprek zijn met elkaar.

Dit claimt Rebs Gaming op YouTube. In een recente video onderzoekt Rebs hoeveel outsourcing er is gebruikt bij de ontwikkeling van Halo: Campaign Evolved en suggereert hij dat de toekomst van de franchise daar sterk van afhankelijk zal zijn.

In de video bespreekt Rebs een gerucht dat de volgende Halo-game, met de codenaam Project Ecker, een multiplayer-ervaring zal zijn. Dit volgt op een gerucht dat Microsoft een multiplayer Halo-game met Activision en Sledgehammer Games heeft onderzocht. Rebs zegt dat een bron hem benaderde en uitlegde dat het voorstel inhield dat Sledgehammer Games zou meewerken aan de ontwikkeling. Activision zou het vroege prototype in juli hebben geannuleerd, maar de gesprekken zouden mogelijk worden hervat.

Het begon vorige maand, toen gamejournalist en insider Jez Corden zei dat hij een gerucht had gehoord dat Microsoft Activision mogelijk Halo-games zou laten ontwikkelen. Een paar weken later sprak de redactie van Insider Gaming met een bron die hun eerder een hoop informatie over Campaign Evolved had gestuurd, die 100% accuraat bleek te zijn. Deze bron vertelde dat Microsoft een voorstel onderzoekt om Activision te laten helpen bij de ontwikkeling van Halo-games, inclusief de hulp van Sledgehammer Games bij de ontwikkeling van een multiplayer Halo-game.

Ze zeiden ook dat Activision in juni een prototype voor een Halo-pitch is gaan testen. Het bevond zich blijkbaar in de ontwerpfase en alleen basis gameplaymechanismen zoals spelersbewegingen werden getest. Deze game zou begin juli al zijn geannuleerd. Het annuleren van het prototype betekent niet dat Activision geen Halo-games meer zal ontwikkelen. De bron van de website claimt dat Microsoft het voorstel nog steeds onderzoekt, maar ze hebben nog niets goedgekeurd.

Denken jullie dat dit een goede zet is van Xbox? Of denken jullie dat deze reeks maar door één studio kan worden ontwikkeld?