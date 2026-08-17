Halo Battle Royale live-servicegame Activision
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Activision mocht een Halo-game ontwikkelen, maar prototype overtuigde niet

Joey Hasselbach

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