Activision laat je sommige skins in Call of Duty verbergen

Activsion gaat dan eindelijk een veel gevraagde feature doorvoeren in Call of Duty Warzone. Er komt in Season 1 namelijk een Operator Skin schakelaar naar de Battle Royale.

Met deze schakelaar kun je je eigen spelervaring aanpassen door de skins van andere spelers te vervangen door een willekeurige Modern Warfare 4 Operator. De wijziging is alleen voor jou zichtbaar; andere spelers blijven hun eigen gekozen cosmetische items gewoon zien.

Binnen de Call of Duty-community is het al langer een veelgehoorde klacht dat sommige operatorskins te ver afwijken van de traditionele militaire esthetiek van de franchise. Door de jaren heen hebben we van alles voorbij zien komen, van Nikki Minaj en American Dad tot de Teenage Mutant Ninja Turtles.

Toen Modern Warfare 4 werd aangekondigd, erkende het team deze zorgen en beloofde “trouw te blijven aan Modern Warfare”, met “geen clownachtige skins bij de lancering en in de seizoenen daarna”.

Hoewel dat misschien de bedoeling was, zijn er in de loop der jaren al heel wat extravagante cosmetische items verschenen, en aangezien de operator-skins uit eerdere games zijn overgenomen, was het te verwachten dat Warzone er vol mee zou zitten.

Breaking: Activision is adding a MW4 only operator toggle in Warzone for Season 1 pic.twitter.com/bcOSZepSwv — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 24, 2026

Daar komt de nieuwe Operator Skin Toggle om de hoek kijken. Zodra je deze functie inschakelt, worden de cosmetische items van andere spelers vanuit jouw perspectief vervangen door een willekeurige Modern Warfare 4 Operator. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over het zien van de meer bizarre skins, terwijl iedereen zijn eigen uitgeruste cosmetische items blijft zien.

De functie staat standaard uit, maar het is een welkome extra laag aan personalisatie voor spelers die hun Call of Duty-ervaring wat realistischer willen maken. Of Activision de in-game winkel de komende maanden meer in lijn met die militaire esthetiek zal houden, is een andere vraag, maar spelers krijgen in ieder geval binnenkort de optie om een ​​aantal van de meer ongebruikelijke skins uit te schakelen.

Call of Duty Modern Warfare 4 wordt op 23 oktober verwacht voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X. Season 1 volgt vaak snel, zo’n twee weken na de lancering.