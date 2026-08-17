Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom DLC verschijnt dit najaar

Tribute Games heeft vandaag de allereerste teaser afbeelding vrijgegeven van Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom.

Deze aankomende betaalde DLC plaatst de beruchte Doctor Doom centraal in een gloednieuwe spelmodus, samen met twee nieuwe speelbare personages voor Marvel Cosmic Invasion, de voor een DICE Award genomineerde coöperatieve beat ‘em up die de gouden tijdperken van klassieke Marvel-verhalen en -entertainment viert.

Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom verschijnt in het najaar van 2026 voor pc (Steam), Nintendo Switch en Nintendo Switch 2, PlayStation 4 en 5, en Xbox Series X|S.