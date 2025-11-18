Marvel Cosmic Invasion, Lost Records: Bloom & Rage en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft de games onthuld die in de tweede deel van november en begin december naar Xbox Game Pass zullen komen.

In een nieuwe Xbox Wire geeft het bedrijf te kennen dat vanaf vandaag Xbox Game Pass Ultimate abonnees Fortnite Crew tot hun beschikking hebben. Dat wil zeggen dat je voortaan niet meer een Battle Pass, LEGO Pass, OG Pass en/ of Music Pass hoeft aan te schaffen om alle skins en dergelijke te kunnen ontgrendelen in de Battle Royale van Epic Games. Nou ja als je de prijsverhoging van onlangs voor lief neemt.

Daarnaast komen er in de rest van de maand en begin volgende maand nog wat games naar de service, namelijk:

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console, PC) (Game Pass Premium) – 19 november

Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) (PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 19 november

Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Premium) – 19 november

The Crew Motorfest (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 20 november

Monsters are Coming! Rock & Road (Handheld, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 20 november

Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass) – 25 november

Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass) – 25 november

MARVEL Cosmic Invasion (Cloud, Console, Handheld, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 1 december

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass) – 2 december