Xbox verhoogt prijzen Xbox Game Pass met 50 procent naar 30 dollar per maand!?

Microsoft gaat drastische veranderingen doorvoeren in de Xbox Game Pass abonnees, inclusief prijsveranderingen en veranderingen van de soorten abonnementen.

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het wijzigingen aanbrengt in de beschikbare abonnementen qua namen, prijzen en functies. Xbox Game Pass zal voortaan de abonnementen “Essential”, “Premium” en “Ultimate” hebben. De abonnementen Xbox Game Pass Core en Xbox Game Pass Standard verdwijnen.

“De huidige Game Pass Core-abonnees gaan automatisch over naar Essential, Standard-abonnees gaan naar Premium en Ultimate-abonnees blijven in het Ultimate-abonnement.”

Wat de prijzen betreft, blijven Xbox Game Pass Essential en Game Pass Premium respectievelijk $ 9,99 en $ 14,99 per maand. Game Pass Ultimate krijgt echter een prijsverhoging van 50% van $ 19,99 naar $ 29,99 per maand. Voor PC Game Pass-abonnees gaat de prijs omhoog van $ 11,99 naar $ 16,49 per maand. Hoe de prijzen in euro’s worden, is nog niet bekend.

Een positief punt van de veranderingen voor iedereen is dat Xbox Cloud Gaming beschikbaar zal zijn in alle niveaus. Wat betreft de updates voor Game Pass Ultimate, zegt Microsoft dat er meer dan 75 games per jaar beschikbaar zullen zijn voor abonnees, plus de toevoeging van Ubisoft+ Classics. Fortnite Crew (bestaande uit de Battle Pass en 1000 V-Bucks) wat normaal gesproken $ 11,99 per maand kost, zal ook inbegrepen zijn bij een Ultimate-abonnement. PC Game Pass-leden krijgen overigens ook toegang tot Ubisoft+ Classics.

Microsoft heeft vorige maand ook al, voor de tweede keer dit jaar, de prijzen van de Xbox Series-consoles omhoog gegooid. Nu kost een Xbox Series X met 2TB SSD meer dan een PlayStation 5 Pro. Wat vinden jullie van deze aankondiging van Microsoft?!