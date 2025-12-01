Metroid Prime 4: Beyond, Marvel Cosmic Invasion en meer in releases december

De laatste maand van het jaar heeft zich alweer aangediend, maar dat betekent niet dat we ons hoeven te vervelen. Deze maand brengt onder andere Assassin’s Creeds Shadows naar de Switch 2, maar ook Metroid Prime 4 en nog veel meer!
Marvel Cosmic Invasion (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 1 december
Assassin’s Creed Shadows (Switch 2) – 2 december
Kingdom of Night (PC) – 2 december
Rising Heat (PC) – 2 december
She’s Leaving (PC, PS5, Xbox Series X|S) – 2 december
Let It Die: Inferno (PS5, PC) – 3 december
Blood: Refreshed Supply (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 4 december
Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) – 4 december
Octopath Traveler 0 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch) – 4 december
Routine (Xbox Series X|S, Xbox One PC) – 4 december
SpongeBob: Patty Pursuit 2 (Apple Arcade) – 4 december
Toy Smash Kaboom (PC) – 4 december
Unbeatable (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 9 december
Drywall Eating Simulator (PC) – 10 december
Mutant Football League 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 10 december
Dadish 4 (Switch, PC, iOS, Android) – 18 december