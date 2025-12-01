Geen tweede DLC voor Assassin’s Creed Shadows in de planning

Ubisoft is niet van plan om nog een grote DLC als Claws of Awaji voor Assassin’s Creed Shadows te maken.

In een interview met JorRaptor laat regisseur Simon Lemay-Comtois weten dat er op dit moment geen uitbreiding ter grootte van Claws of Awaji hebben voor het tweede jaar van de game.

Dit wil niet zeggen dat ze helemaal geen nieuwe content naar de game zullen brengen, maar dat het in ieder geval niet zo groot is als de in september uitgebrachte uitbreiding Claws of Awaji.

“We werken nog aan content en ondersteunen de game nog, maar verwacht geen grote dlc zoals voorgaande jaren bijvoorbeeld bij een seizoenspas kwam.

Alle content die we in het tweede jaar van Shadows willen uitbrengen zal wat schaarser zijn. Updates die dingen hier en daar aanpassen. Ik kondig op dit moment niets aan – onze strategie voor het eerste jaar was snel te zijn, dus dat betekende regelmatige updates. In het tweede jaar hoeven we geen brandjes meer te blussen, dus we willen wat lekkere stukjes hier en daar geven zodat mensen terug kunnen keren naar de game.”

De Claws of Awaji DLC verscheen in september en was gratis voor alle eigenaren van de game. Daarin werd het eiland Awaji geïntroduceerd en moesten spelers op zoek gaan naar schatten, terwijl er nieuwe vijanden op de loer liggen.

Assassin’s Creed Shadows verscheen in maart van dit jaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en verschijnt morgen voor de Nintendo Switch 2. We waren al erg te spreken over de PlayStation 5 Pro-versie, maar zijn op dit bezig om de Switch 2-versie onder de loep te nemen!