Vier de feestdagen in Red Dead Online met een feestelijke nieuwe Showdown en veel meer

Er hangt al een echte kerstsfeer in Red Dead Online, met een feestelijke nieuwe locatie voor Head for the Hills (Dodge a Bullet), de terugkeer van A Merry Call to Arms, weken vol seizoensbonussen, kerstversieringen door het hele Wilde Westen, en nog veel meer.
Dit is de update van deze maand:
- 3x RDO$, XP en Role XP voor Sample Sales
- 2x RDO$, XP en Gold voor A Merry Call to Arms, met een nieuwe confrontatie bij Fort Wallace en negen terugkerende maps
- 3x RDO$, Ability Card XP en XP voor deelname aan Free Roam Events
- Kerstcadeau (23 – 31 december): Log in en ontvang de Redcliff Outfit
- Nieuwjaarscadeau (1 – 5 januari): Als je inlogt, ontvang je een beloning voor een gratis Emote, een gratis Honor Reset en een Weight Loss Tonic
- De hele maand beloningen:
- Bereik golf 4 in A Merry Call to Arms en verdien de Red Morning Tail Coat
- Bereik golf 8 in A Merry Call to Arms en krijg een aanbod van 10 Gold Bars korting op een Role Initiation Item
- Geef Harriet een monster van een legendarisch dier en ontvang de Prowler Hat
- Verkoop een monster aan Harriet en ontvang de Amador Pants
- Naturalists met rang 20 krijgen de Amador Coat als ze deze maand inloggen
- Wekelijkse beloningen:
- 2 – 8 december: Boek een overwinning in de Featured Series om een beloning te krijgen voor 3 Gold Bars
- 9 – 15 december: Maak een legendarisch dier buit tijdens de jacht om een beloning voor de Bluewater Marsh Treasure Map te verdienen
- 16 – 22 december: Voltooi 3 Role Challenges om een beloning te ontvangen voor een gratis Ability Card
- 23 – 29 december: Voltooi 3 Daily Challenges om een beloning te ontvangen voor de Calumet Ravine Treasure Map
- 30 december – 5 januari: Voltooi Cripps Daily Stew Challenge en ontvang een aanbieding van 50% korting op een Established of Distinguished Naturalist Role Item
- Een gratis wintervariant van de Evans Repeater is van jou als je speelt in de periode van 9 december tot en met 5 januari
- De Krampus Shotgun is weer te koop in de periode van 9 december tot en met 5 januari
- Featured Series: Head for the Hills (Dodge a Bullet), met een nieuwe locatie in Ewing Basin, en feestelijke varianten van Make It Count, Last Stand en Spoils of War
- Kleding tijdelijk opnieuw beschikbaar: De Winter Shotgun Coat, Benbow Jacket, Leavitt Jacket, Furred Gloves en Pelt Half Chaps
- Kortingen: Gratis Fast Travel en Sedative Ammo, 10 Gold Bars korting op de Sample Kit, 50% korting op Novice en Promising Naturalist Role Items, Trinkets, Varmint Rifle, Pistols en Pistol Style Customizations, plus 40% korting op Cripps’ Outfits, Arabian en Mustang Horses, Hats, Coats, Chaps en Gloves
Check de Rockstar Games Newswire voor meer informatie