IO Interactive komt na 007: First Light met nieuwe Hitman

IO Interactive is op dit moment niet alleen bezig met 007: First Light, maar ook met een co-op modus voor Hitman: World of Assassination. Daarna volgt pas een nieuw avontuur met Agent 47.

In een interview met Variety laat studiochef Hakan Abrak weten dat er “natuurlijk” een nieuwe Hitman aan komt.

“Op dit moment moeten we het jaar afsluiten en volgend jaar krijg je meer nieuws over coöp in Hitman, want ik denk dat coöp een hele goede uitbreiding is op dit universum en interessante mechanismen en combinaties in de game zal introduceren. Maar we zullen daarna over de nieuwe Hitman praten. Want natuurlijk komt er een nieuwe Hitman.”

Eerst zullen we dus moeten wachten tot 007: First Light verschijnt, dat op 27 maart 2026 in de winkels zal liggen. In de game maken we kennis met een hele jonge James Bond die zijn “double O” status nog niet heeft bereikt. Tijdens de Gamescom mochten we al een preview aanschouwen en waren aardig te spreken erover!