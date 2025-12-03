Review: Rennsport – meer Early Access dan volwaardige game

Nacon heeft met het relatief onbekende Competition Company en Teyon een nieuwe simracer uitgebracht. Men claimt dat Rennsport meer dan een racegame is. Of dat zo is, lees je in de review!

Early Access

Om heel eerlijk te zijn, kwam de release van Rennsport voor ondergetekende geheel uit het niets. Na wat onderzoek gedaan te hebben, blijkt de game al bijna een jaar in Early Access op Steam te spelen zijn. Nu zou je zeggen dat dit wel een goed teken is, aangezien er al een jaar lang feedback gegeven is. Helemaal aangezien de game in eerste instantie gratis te spelen was en nu toch zo’n vijf tientjes kost.

Helaas is de realiteit anders, want vanaf het begin van de game merk je eigenlijk in alles dat de game nog lang niet af is. Zo merk je in de menu’s dat het qua modi erg schaars is. De game kent een time trial modus, een modus waar je wat kampioenschappen kunt doen, een modus waarin je snel even een raceweekend kunt spelen en dan natuurlijk ook een online gedeelte.

Het is in principe voldoende voor een racegame, maar als je claimt “meer te zijn dan een racegame”, kun je afvragen wat dat nou precies inhoud. De conclusie voor ons is dat er eigenlijk niets meer is dan een racegame en helaas is het niet zo’n racegame die er positief uitspringt.

Excelleren

Dat komt voornamelijk omdat de game nergens echt in excelleert. De graphics zijn eigenlijk redelijk te noemen, maar nu ik dat schrijf klinkt dat nog ergens te positief. Zo zie je langs het asfalt het gras spontaan “groeien” (het popt als het ware per stuk de grond in) en dat gebeurt dan elke ronde.

Het valt ook niet te negeren, want je kijkt toch bij het nemen van de bochten na de borden die aangeven over hoeveel meter de bocht is, zodat je een meetpunt hebt om te kunnen remmen. Het jammere is dat dit niet het enige is wat nou niet bepaald lekker loopt/ eruit ziet in de game. Het voelt qua graphics vergelijkbaar met een game die vroeg in de vorige consolegeneratie uitkwam. Het is niet lelijk, maar we hebben al veel games gezien die qua graphics al wat stappen vooruit zijn (om maar een Gran Turismo als voorbeeld te noemen).

Ook qua gevoel voor racen heeft de game nog een hele lang weg te gaan, want hoewel de auto’s realistisch reageren en verschillend aanvoelen, lijkt het wel alsof ze over de weg zweven. Het is jammer dat je wel merkt dat je bochten met een Porsche 911 GT3 anders neemt dan een wat zwaarder sturende Ford Mustang GT3 mis je echt de belangrijkste connectie, namelijk die met het asfalt.

Extreem wisselvallig

Daarnaast is ook het niveau van de computergestuurde tegenstanders van een heel bedenkelijk niveau en niet aan te passen. Het spel geeft je tijdens de trainings- en kwalificatieronde vaak in het begin het gevoel dat je snel bent om vervolgens aan het einde van de kwalificatie te zien dat je helemaal niet zo snel bent als je denkt.

Zo reed ik een kwalificatie een lange tijd ruim vijf seconde voor de rest uit om na de laatste ronde te merken dat ik nog ruim acht seconden achter de snelste tijd zat?! Om even het beeld duidelijker te maken: tussen de snelste en de langzaamste tijd zat maar liefst 25 seconden verschil en dat over een ronde van nog geen twee minuten?!

Het “grappige” van het geheel is, dat je tijdens de vrije training al zult merken dat die computergestuurde tegenstanders om de haverklap vreemde fouten of bewegingen maken. Zo werd ik tijdens een vrije training bijna van de baan gereden, omdat een tegenstander uit het niets en zonder reden super agressief tijdens het nemen van de bocht begon te verdedigen. Ik had hem nog niet in kunnen halen als ik de bocht zou proberen te nemen zonder te remmen, maar door de onverwachtse move lag ik er toch bijna vanaf.

Uiteindelijk komt het er op neer dat je tijdens de kwalificatie een gat moet laten vallen, zodat je nagenoeg geen last hebt van de opmerkelijke capriolen die de tegenstanders uitvoeren.

Potentie genoeg?

Het is jammer dat Rennsport al zo’n lange tijd in Early Access is geweest en dat er eigenlijk te weinig unieks naar boven is gekomen. De multiplayer van de game is namelijk wel gewoon goed. Daarin wordt je geclassificeerd in twee ratings, namelijk: hoe eerlijk je racet en hoe snel.

Bovendien duurde het over het algemeen niet lang voor je in de lobby terecht komt voor de race, maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat de game uit is. Bovendien maakt de game gebruik van cross-play, wat het bovenstaande alleen maar ten goede komt.

Het is alleen allemaal net niet genoeg om deze game een voldoende te geven. De game heeft voor nu nog niet de potentie om het op te kunnen nemen tegen games als iRacing, Assetto Corsa en zelfs Gran Turismo. Het moet daarvoor gewoonweg nog te veel werk verzetten en ik vrees dat deze game het niet gaat redden, aangezien de volgende concurrent al in de winkels ligt in de vorm van Project Motor Racing.

Tot slot wil ik het ook nog heel kort hebben over een punt die niet overgeslagen kan worden; microtransacties. De game komt met slechts 19 wagens en 14 circuits en als je dan nog een pakket nieuwe wagens wil scoren, moet je in-game valuta aanschaffen. Je raadt het misschien al, maar je in-game valuta is altijd net iets meer waard dan hetgeen je aan wil schaffen en daardoor blijf je weer met in-game valuta zitten. Waarom niet gewoon een aanschaf mogelijk maken direct uit de PlayStation Store?!

Uitgever: Nacon

Ontwikkelaar: Competition Company en Teyon

Releasedatum: 13 november 2025

Platformen: PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro