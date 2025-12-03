Metroid Prime 4: Beyond launch trailer is hier!

Nintendo heeft de launch trailer van Metroid Prime 4: Beyond vrijgegeven. Daarin krijgen we alvast een kleine blik op het avontuur dat Samus te wachten staat.

Samus Aran, de beste premiejager van het heelal, moet de planeet Viewros verkennen en nieuwe psy-vaardigheden gebruiken om haar weg terug naar huis te vinden in Metroid Prime 4: Beyond. Dit nieuwe ruimteavontuur verschijnt op 4 december voor de Nintendo Switch 2 en de originele Switch.

Na een confrontatie met de raadselachtige premiejager Sylux, wordt Samus op mysterieuze wijze naar een vreemde planeet verplaatst. Als ze deze planeet levend wil verlaten, moet ze haar vijandige omgevingen grondig verkennen. Terwijl ze zich een weg baant door doolhofachtige gebieden bestrijdt Samus woeste wezens en ontdekt ze nieuwe vaardigheden en upgrades die haar verder helpen.

Bij aankomst op Viewros krijgt Samus nieuwe psy-vaardigheden van de Lamorn, een buitenaards ras dat ooit op de planeet leefde en nu om haar hulp vraagt. Met haar nieuwe krachten kan Samus apparaten bedienen, de baan van geladen schoten bepalen en meer, waardoor ze toegang kan krijgen tot nieuwe gebieden. In de loop van haar avontuur krijgt Samus ook de beschikking over een nieuw voertuig, de Vi-O-La. Dit voertuig is uitgerust met geavanceerde functies en laat Samus op hoge snelheid over de planeet scheuren en haar vijanden met unieke wapens bestrijden. Op Viewros ontmoet Samus ook verschillende soldaten van de Galactic Federation die net als haar op de planeet zijn beland en Samus misschien kunnen helpen de weg naar huis te vinden.

In Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition kunnen spelers de muisbesturing van de Joy-Con 2-controllers gebruiken en genieten van betere prestaties en fraaiere beelden met een hogere resolutie, snellere framerate en HDR-ondersteuning voor levendigere kleuren. Spelers kunnen kiezen voor de kwaliteitsmodus die in de tv-stijl een resolutie tot 4K biedt, of voor de prestatiemodes voor vloeiendere gameplay met een beeldverversing tot 120 fps (op een resolutie van 1080p).