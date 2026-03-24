Nacon’s problemen hebben impact op studio’s; vier faillissementen aangevraagd

De problemen van Nacon blijven zich opstapelen. Nadat het bedrijf eerder al uitstel van betaling aanvroeg, hebben nu vier studio’s van de uitgever hun faillissement aangevraagd.

De uitgever stelde onlangs al hun Nacon Connect uit naar mei, nadat het bedrijf eerder al aan had gegeven de financiering niet in orde te kunnen krijgen.

Nu hebben dus ook nog vier studio’s van het bedrijf faillissement aangevraagd. Het gaat om Kylotonn (WRC, Test Drive Unlimited: Solar Crown), Spiders (Greedfall, Steelrising), Cyanide (Styx, Tour de France) en een motion capture studio van Nacon.

In totaal heeft de uitgever 11 studio’s onder zich en is het niet bekend hoe het er met de overige studio’s voor staat. Het gaat om:

Big Ant Studios

Crea-ture Studios

Daedalic Entertainment

Eko Software

Ishtar Games

Midgar Studio

Nacon Studio Milan

Neopica

RaceWard Studio