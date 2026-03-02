Nacon verplaatst Connect event naar mei

Nacon heeft in een persbericht laten weten het Connect event van 4 maart uit te willen stellen.

Vorige week kwam de uitgever al in opspraak doordat ze hun betalingen niet meer konden voldoen. Dit had te maken met moederbedrijf Bigben die hun financiering bij de bank niet kreeg verstreken. In een persbericht meldt de uitgever het volgende over het uitstellen van Nacon Connect:

Om ervoor te zorgen dat onze toekomstige aankondigingen de impact krijgen die ze verdienen, heeft Nacon de strategische beslissing genomen om de volgende editie van Nacon Connect, die oorspronkelijk gepland stond voor 4 maart, uit te stellen. Gezien de uitdagende economische situatie voor het bedrijf kiezen we ervoor onze middelen te richten op aankomende releases en de ontwikkeling van onze huidige games.

Deze periode stelt ons in staat onze projecten verder te verfijnen en ons voor te bereiden op een nieuwe Nacon Connect in mei, waar het werk van onze studio’s zo goed mogelijk zal worden gepresenteerd.

Tot die tijd zullen er diverse communicatiemomenten plaatsvinden ter ondersteuning van games zoals GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss en vele andere.



Zodra we horen wanneer de Nacon Connect precies gehouden wordt en als er eerder updates komen van andere games laten we het jullie uiteraard weten!