Microsoft komt aanstaande donderdag met een nieuwe Xbox Partner Preview, waarin third party games voor de Xbox platforms worden getoond.

We weten in ieder geval zeker dat Stranger Than Heaven (SEGA / Ryu Ga Gotoku Studio), S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (GSC Game World) en Expanse: Osiris Reborn (Owlcat Games) de revue zullen passeren. Daarnaast zullen er nog meer onthullingen , wereld premieres en Xbox Game Pass games worden getoond.

De show zal op 26 maart om 18:00 Nederlandse tijd online worden geknald. Uiteraard zorgen we dat je deze hier live kunt volgen!