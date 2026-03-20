CD Projekt Red lijkt komst The Witcher 3 DLC te bevestigen

CD Projekt Red heeft tijdens de presentatie van hun jaarcijfers laten weten “ergens in de komende kwartalen” met een nieuw game project te zullen komen. Hierdoor lijken geruchten rondom een DLC voor The Witcher 3 bevestigd.

De Poolse ontwikkelaar heeft in een van de pagina’s vermeld staan dat er dus in de komende periode een nieuw project zal uitkomen.

CD Projekt Red has confirmed that they will publish an “announced gaming project” in the coming quarters this year. This lines up with rumors that The Witcher 3 is getting a brand new expansion developed by Fool’s Theory in September I really think this is happening y’all! pic.twitter.com/UCMBvj7OcK — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) March 19, 2026

Er gaat al enige tijd geruchten over het internet over een DLC voor The Witcher 3. Deze zou door Fool’s Theory worden ontwikkeld en het gat tussen het derde en vierde deel moeten invullen. In het vierde deel zullen spelers aan de slag gaan met een gloednieuw avontuur waarin Ciri de hoofdrol vertolkt. Deze zou volgens sommige in mei verschijnen, al wordt ook september genoemd.

Ontwikkeling The Witcher 4 op volle toeren

Naast dat CD Projekt Red dus een project binnenkort uit gaat brengen, komt de ontwikkelaar ook met nieuws over The Witcher 4. Op dit moment zijn er nagenoeg 500 ontwikkelaars bezig met de game. Van de overige medewerkers werken er 149 aan de sequel op Cyberpunk 2077, 71 aan project Sirius (multiplayer Witcher game), 26 aan project Hadar (onbekend project), 169 aan “gedeelde services” en 19 aan “andere projecten”.