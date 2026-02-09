Komende DLC voor The Witcher 3 zal in mei al verschijnen

De beruchte DLC voor The Witcher 3, die CD Projekt Red volgens geruchten in ontwikkeling heeft, zal volgens een andere insider al in mei moeten verschijnen.

Dit keer is het Mateusz Chrzanowski die claimt dat CD Projekt Red aan een DLC voor The Witcher 3 werkt om het gat tussen die game en het vierde deel op te vullen.

De analist claimt net als Borys Nieśpielak dat er aan een DLC voor de game wordt gewerkt en dat deze in mei van dit jaar zou moeten verschijnen. Ook hij verwacht dat deze 30 dollar gaat kosten.

Eerder meldde een analist al dat de uitbreinding voor The Witcher 3 zou komen en een zo’n 52 miljoen Poolse zloty moeten opleveren. Daarnaast zou het er ook voor moeten zorgen dat de game zelf weer wordt verkocht en dat spelers voorbereid zijn op de komst van The Witcher 4.

Op het moment van schrijven heeft CD Projekt Red nog niks gemeld over de DLC, dus neem het geheel vooralsnog met een korrel zout.