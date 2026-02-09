Volgende generatie Xbox zou later kunnen komen dan verwacht

Microsoft schijnt verrast te zijn door de reactie van AMD over het mogelijke verschijnen van de volgende generatie Xbox in 2027.

AMD’s CEO Lisa Su claimde vorige week nog dat als het aan hun bedrijf ligt de volgende generatie Xbox-console al in 2027 kan verschijnen. AMD en Microsoft hebben voor de ontwikkeling van de nieuwe Xbox wederom een samenwerking.

Toch lijkt dit doel van AMD haalbaar, maar heeft Microsoft volgens Windows Central nog niet de knoop doorgehakt voor een release in 2027.

De CEO van AMD meldde vorige week het volgende over de nieuwe Xbox en de Steam Machine van Valve:

“Vanuit productperspectief ligt Valve op schema om begin dit jaar zijn door AMD aangedreven Steam Machine te verschepen en de ontwikkeling van Microsofts next generation Xbox met een AMD semi custom SoC verloopt goed om een release in 2027 te ondersteunen.”

Dit heeft overigens niks met AMD te maken, maar meer met Windows 11. Microsoft wil namelijk een gepolijste versie van Windows 11 op de volgende Xbox draait. Op dit moment werkt het bedrijf nog steeds aan verbeteringen en aangezien het besturingssysteem van de nieuwe Xbox er op gebaseerd is, wil men dat die verbeteringen ook het gewenste resultaat behalen.