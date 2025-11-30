Grasshopper gaat vrijdagnacht meer van Romeo is a Dead Man tonen

Grasshopper komt in de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 december met een speciale “Grasshopper Direct” waarin men meer van Romeo is a Dead Man zal tonen.

De livestream zal zal op vrijdag 5 december 02:00 (Nederlandse tijd) plaatsvinden en zal grotendeels in het teken staan van Suda51’s nieuwste game. Romeo is a Dead Man werd in juni aangekondigd en werd omschreven als een “ultra geweldadige sciencefiction actiegame. Daarin volgen spelers het avontuur van Romeo Stargazer die als FBI agent in de ruimte op jacht gaat naar de gevaarlijkste ontsnapte gevangenen.

Het personage dat als Dead Man de jacht inzet kan daarbij gebruik maken van diverse wapens, zoals pistolen en zwaarden, maar ook de krachten van de vijanden tegen hen gebruiken.

NEW GRASSHOPPER DIRECT DROPPING NEXT WEEK!👍

Tune into the #GrasshopperArchives on Friday, December 5th, 10am JST (1am GMT, 2am CET; Thursday December 4th, 5pm PST, 8pm EST)!🤩

We'll have updates on #RomeoIsADeadMan, new footage, and more!🤘 WITNESS IT!👊 pic.twitter.com/4AOW3FweKn — Grasshopper Manufacture (@Grasshopper_EN) November 26, 2025

Romeo is a Dead Man wordt ergens in 2026 verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.