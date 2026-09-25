GTA 6 verbreekt ook bij Xbox pre-order records

Met nog geen twee maanden meer te gaan tot de release van GTA 6 weet de game ook pre-orders voor Xbox te verbreken.

De titel van Rockstar Games verschijnt op 19 november en maakt daarmee een einde aan het lange wachten op het volgende deel in de Grand Theft Auto-serie. GTA 6 is misschien wel de meest geanticipeerde game aller tijden.

Hoewel PlayStation een prominente rol speelt in de marketing van GTA 6, doet Xbox het ook uitstekend, getuige de recordaantallen pre-orders voor de franchise.

De onthulling kwam via Matthew Ball, CSO van Xbox, die reageerde op berichten dat de pre-orders voor de game “sterk gericht zijn op PS5”, waarmee hij duidelijk maakte dat Xbox “erg tevreden” is met de situatie.

Ball schreef op X: “We zijn erg blij met de pre-orders van GTA 6. De game breekt records voor Xbox, we verwachten dat er in de loop van het najaar nog meer records zullen worden gebroken, en onze interne analyse laat zien dat ons aandeel in de pre-orders overeenkomt met ons aandeel in de consolemarkt.”

Dat laatste punt is belangrijk, want het is niet verrassend dat de pre-orders voor de PlayStation 5 hoger liggen dan die voor de Xbox, aangezien de console van Sony een groter marktaandeel heeft.

De analyse laat echter zien dat de pre-orders voor de Xbox ongeveer op het niveau liggen dat het bedrijf had verwacht, en met de recordbrekende cijfers is dat zeker niet te verwaarlozen.

Bovendien is het nog bijna twee maanden tot de lancering, en er zullen de komende weken nog veel meer pre-orders binnenkomen, gevolgd door een golf van verkopen zodra de game uitkomt.

Mocht je nog meer GTA 6 willen pre-orderen, is de The Goodtime State – Vice City collection collector’s edition wellicht iets voor jou. Je zult echter 400 dollar voor de collectie neer moeten leggen en dan ook nog de 80/ 100 euro voor de game zelf.