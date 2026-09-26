Nieuws

Ubisoft had een Zelda spin-off in ontwikkeling met Ganondorf in de hoofdrol

Ganondorf The Legend of Zelda spin-off
Joey Hasselbach

Previous Article
18 jaar na aankondiging is Beyond Good and Evil 2 nog steeds in ontwikkeling
No Newer Articles
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Star Wars Zero Company launch trailer
Review: Star Wars Zero Company – Een tactische missie die je niet zomaar loslaat
Duskfade
Review: Duskfade- een kleurrijke ode aan platformklassiekers
Review: Hell Let Loose: Vietnam – met recht hel op aarde
Gallipoli game review
Review: Gallipoli – wederom een knetterharde shooter van Blackmill!
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |