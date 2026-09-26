Ubisoft had een Zelda spin-off in ontwikkeling met Ganondorf in de hoofdrol

Ubisoft Milan zou na twee Mario & Rabbids-games wel toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Men besloot daarom om een pitch te maken voor een spin-off van The Legend of Zelda.



De studio zou zelf een pitch hebben gemaakt met daarin een onbekend personage in de hoofdrol. Hoewel Nintendo het concept goed vond, zag het bedrijf liever dat spelers in de schoenen van Ganondorf zouden stappen.

Dit nieuws komt van Tom Henderson van Insider Gaming, die al 18 maanden bezig is met een boek over geannuleerde games.

Enkele maanden na zijn vertrek bij Ubisoft Milan vroeg de Italiaanse gamepublicatie Multiplayer.it aan Gian Marco Zanna, een Ubisoft-veteraan met bijna 25 jaar ervaring, waarom hij, Davide Soliani en een aantal collega’s hadden besloten het bedrijf te verlaten en hun eigen studio Day 4 Night op te richten.

Zanna maakte duidelijk dat dit niet kwam door een conflict met Ubisoft. Als de omstandigheden anders waren geweest, suggereerde Zanna, zouden ze wellicht nog steeds bij Ubisoft werken. In plaats daarvan gaf Zanna aan dat het lot van één project, onder leiding van Soliani zelf, de doorslaggevende factor was in hun besluit om te vertrekken. Het hele team in Milaan stond er volledig achter en mensen die bekend waren met de ontwikkeling ervan geloofden dat het Ubisoft Milan tot een van Ubisofts vlaggenschipstudio’s had kunnen maken. Het was een project waar het hele team vertrouwen in had, en een project dat zo ambitieus was dat, zoals Zanna zelf in dat interview zei: “Davide wilde niet alleen de zon bereiken; hij wilde het hele universum bereiken; hij wilde een nieuwe oerknal creëren in de videogame-industrie.”

Tegenvallende Mario + Rabbids: Sparks of Hope hield Zelda-spin-off niet tegen

Het is eind 2022 en Mario + Rabbids: Sparks of Hope is net uitgebracht en heeft over het algemeen positieve recensies gekregen op Metacritic. De verkoopcijfers vallen tegen, maar zowel Ubisoft als Nintendo waren tevreden over de ontvangst van de game en het verkoopspotentieel op de lange termijn. Volgens bronnen die bekend zijn met de gesprekken, begonnen Nintendo en Ubisoft Milan al snel daarna met de besprekingen over een volgende samenwerking. Deze keer reikten de ambities van Milan echter verder dan alleen een derde Mario + Rabbids-game.

Enkele maanden later werkten Soliani en een klein team de hele winter onvermoeibaar aan het nieuwe idee. Begin 2023 had Ubisoft Milan eindelijk wat zij de perfecte pitch vonden. Intern stond het project bekend als Goliath, een naam die de schaal weerspiegelde van wat Ubisoft Milan wilde ontwikkelen: een nieuwe game in de wereld van The Legend of Zelda.

Zelda-spin-off zonder pardon geannuleerd

In plaats van een vervolg of prequel zou de game een nieuwe spin-off in het Zelda-universum worden, met de speler die een nieuwe, nooit eerder geziene protagonist bestuurt. Dat veranderde later tijdens de conceptfase, waardoor de speler Ganondorf, de aartsvijand van Link en Zelda, zou besturen.

Ubisoft Milan had tot ongeveer eind 2023 de tijd om een overtuigend prototype af te leveren, zo meldden bronnen. Deze deadline was bedoeld om de game door de volgende goedkeuringsronde te loodsen. Eind november 2023 wees Nintendo het prototype echter af, aldus bronnen die bekend zijn met het project. De redenen voor deze beslissing blijven onduidelijk.

Volgens twee ontwikkelaars die na de annulering van Goliath bij gesprekken op hoog niveau aanwezig waren, kwam er een voorstel naar voren dat Milan een andere Nintendo-franchise zou gaan ontwikkelen. Interne geruchten binnen de studio suggereerden dat games zoals Star Fox, of zelfs een andere game in het Mario-universum, in aanmerking kwamen, maar tussen eind 2023 en begin 2024 liepen de gesprekken tussen Nintendo en Ubisoft spaak.

Na de annulering van het project werd het Milan-team opgesplitst en verdeeld over verschillende projecten binnen Ubisofts portfolio, terwijl andere ontwikkelaars op ‘beschikbaarheid’ werden gezet – een term die wordt gebruikt voor ontwikkelaars zonder toegewezen project. Sommige ontwikkelaars in hogere posities werden toegewezen aan Beyond Good & Evil 2 (dat overigens nog steeds in ontwikkeling is), een project dat in de bijna twintig jaar van ontwikkeling talloze herstarts en problemen heeft gekend.

Soliani, Cristina Nava en Gian Marco Zanna verlieten Ubisoft in juli 2024 en richtten Day 4 Night op met Christian Cantamessa, een ervaren ontwikkelaar met titels als Grand Theft Auto: San Andreas, Red Dead Redemption en Forza Horizon op zijn naam.

Day 4 Night werd in oktober 2024 aangekondigd en de ontwikkeling van hun eerste game, Bradley the Badger, was al in volle gang. De game werd uiteindelijk onthuld tijdens The Game Awards op 11 december 2025. Verschillende andere ontwikkelaars van Ubisoft Milan sloten zich later aan bij Day 4 Night vanwege RTO-verplichtingen en een gebrek aan baanzekerheid.