Rayman Legends Retold releasedatum uitgesteld naar december

Rayman Legends Retold zal niet meer begin oktober verschijnen, maar pas ergens in december.

De game waar begin dit jaar al veel over werd gespeculeerd, werd tijdens de State of Play van juni onthuld en voorzien van een releasedatum van 1 oktober. Helaas is dit niet haalbaar voor Ubisoft en zullen fans nog twee maanden langer moeten wachten.

In een nieuwe aankondiging op het officiële X-account is bekendgemaakt dat de releasedatum van Rayman Legends: Retold is uitgesteld. De game zou oorspronkelijk op 1 oktober uitkomen, maar verschijnt nu op 3 december 2026. Verrassend genoeg is de game al ‘goud’ gegaan, maar de ontwikkelaars hebben wat extra tijd nodig om ervoor te zorgen dat “elk detail de aandacht krijgt die het verdient”. De game verschijnt voor de PC, PS5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

Volgende week (22 september) kunnen we in ieder geval een nieuwe trailer verwachten en ook zullen enkele content creators en media een preview brengen, aangezien sommige de game al hebben gespeeld. Kijken jullie uit naar Rayman Legends Retold?