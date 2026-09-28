Screenshot van Ubisoft’s geannuleerde Project U online gedeeld

Een gebruiker op X vraagt zich af of een NDA nog geldig is als een game is geannuleerd en test dat uit door een screenshot van Project U online te plaatsen.

Op X plaatste gebruiker Kran namelijk een screenshot van de geannuleerde Project U. Dit was een PvE game waarin tien teams van vier man de strijd aangaan in PvE-gevechten tegen steeds moeilijkere vijanden naarmate ze verder de gebieden van de levels verkennen.

De game was maar liefst zeven jaar in ontwikkeling bij Ubisoft, maar het is niet duidelijk hoeveel budget er mee gemoeid was. Wel zouden insiders hebben laten weten dat veel ontwikkelaars koppijn kregen toen ze nog aan dit project werkten. Dit zou voornamelijk komen door de vele bugs, gebrek aan leiding en visie.

In 2024 ging de game dan ook weer helemaal op de schop, aangezien Ubisoft zag dat PvE games het nog steeds erg goed deden. Echter kreeg het team maar niet voor elkaar om de game een funfactor mee te geven en werd er begin 2026 besloten om de stekker uit het project te trekken.

De nieuwste versie van de vijanden in het spel is sterk geïnspireerd op de machines uit Guerrilla Games’ Horizon-serie, in een poging om spelers meer redenen te geven om aan het spel een kans te geven.

Wat vinden jullie van deze geannuleerde game? Ziet het er uberhaupt interessant genoeg uit? Laat het ons weten in de reacties!