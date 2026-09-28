Preview: The Witcher 3: Wild Hunt Remastered en Songs of the Past

Waar we in 2024 dachten het laatste avontuur met Geralt te hebben beleefd, kondigde CD Projekt Red vorig jaar de Songs of the Past DLC voor The Witcher 3: Wild Hunt aan. Wij mochten tijdens Gamescom een uur aan gameplay aanschouwen!

Een gratis remaster!

Voordat we de Songs of the Past DLC bespreken, willen we het eerst hebben over de olifant in de kamer, namelijk de remaster. Tijdens Gamescom Opening Night Live werd niet alleen de Songs of the Past DLC aangekondigd, maar ook een gratis remaster van de game voor degenen die hem al in huis hebben.

We kunnen discussiëren over de timing ervan, met een najaar dat bomvol nieuwe games zit en daarbij ook nog eens GTA 6, maar we willen toch even onze waardering uitspreken voor CD Projekt Red. De ontwikkelaar heeft natuurlijk wel goodwill nodig na het debacle van Cyberpunk 2077, maar nu die game eigenlijk gewoon meer dan prima draait, wordt het toch wel eens tijd om vooruit te kijken, toch? Nou, met deze remaster erbij heeft de Poolse ontwikkelaar zeker credits bij onze redactie gescoord.

De remaster brengt meer dan alleen wat grafische verbeteringen, maar ook daarbij is er een hele lijst met kleine en grotere verbeteringen te vinden. Zo ziet de wereld er nog levendiger uit en is voornamelijk de belichting flink aangepakt.

Ook de combat is een stuk soepeler gemaakt en het lijkt erop dat je nu niet eindeloos hoeft te duiken en daarmee stamina te verbruiken om aanvallen van vijanden te ontwijken. Het werkt allemaal nog beter dan de game die in 2015 de ene na de andere Game of the Year-award wist binnen te slepen! We raden eigenlijk aan om de onderstaande video (nog eens) te bekijken, want er is zoveel om op te noemen. Denk hierbij aan nieuwe afmakers, maar ook een verbeterde skill tree en nog veel meer! De remaster verschijnt op 29 september voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch 2 en is (nogmaals) helemaal gratis voor degenen die de game al in huis hebben!

De wereld van Geralt’s compagnon

Nu wordt het tijd om het over de Songs of the Past DLC te hebben, want daar kregen we namelijk een uur aan gameplay van te zien. In de DLC reist Geralt naar Letten, een gebied in het noorden van de wereld die we al in The Witcher 3 hebben leren kennen. Het gebied bestaat uit veel platteland, omringd door bergen, maar het is dus ook het gebied waar het huis van Dandelion staat. We kunnen wel stellen dat dit een prachtige villa is.

Overigens is Letten een behoorlijk levendig en vooral kleurrijk gebied met verschillende kleuren bloemen. Het ziet er spectaculair uit als de opkomende zon over het land heen schijnt! Dat heeft natuurlijk te maken met de remaster, aangezien we bijna zouden vergeten dat we met een 11 jaar oude game te maken hebben!

De Songs of the Past DLC draait om Geralt’s trouwe compagnon Dandelion en de eerste missie is dan ook een zoektocht naar de dichter, aangezien hij nergens te bekennen is. Echter, duikt zijn instrument al snel op in handen van een vreemde. Hier begint het avontuur dat Geralt gaat volgen, maar daar willen we eigenlijk niet dieper op ingaan, want dat moet je gewoon zelf ervaren!

Een nieuw wapen

Waar we het wel nog over willen hebben, is het feit dat de Songs of the Past DLC een nieuw wapen aan Geralts inventaris toevoegt, namelijk een metalen ketting. Daarmee kan hij vijanden letterlijk naar zich toe trekken om daarna de genadeklap uit te kunnen delen. Je kunt overigens ook nog mikken op waar je een vijand kunt raken, zoals de nek of knieën, maar dat is dus afhankelijk van de zwakke plekken van een vijand.

De metalen ketting komt overigens wel in plaats van je kruisboog, aangezien je die twee niet tegelijkertijd kunt gebruiken. De ketting is ook niet onbeperkt te gebruiken. Je verbruikt namelijk adrenalinepunten, maar je kunt er naast vijanden naar je toe trekken ook nog vijanden mee slaan en zelfs meerdere vijanden tegelijkertijd raken!

Toss another coin to your Witcher!

Het zien van de remaster en de Songs of the Past DLC doet ons beseffen dat we voor de release van de DLC echt nog een keer door The Witcher 3: Wild Hunt moeten gaan! De remaster brengt zoveel verbeteringen dat we toch weer getriggerd zijn en daarnaast willen we natuurlijk helemaal weer met die wereld verbonden zijn als Songs of the Past uitkomt.

In die DLC duiken we dus dieper in op Dandelion. Volgens CD Projekt Red wilden ze dit eigenlijk al heel lang doen, maar konden ze daar geen ruimte voor vinden in de basegame. In de DLC krijgen we dus wat meer filosofische gesprekken tussen Geralt en Dandelion te zien en dat maakt het voor ons alleen al de moeite waard!