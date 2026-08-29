Hands-on: Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco Aces komt alweer met het achtste deel van de Ace Combat serie. Wij hebben Ace Combat 8: Wings of Theve tijdens Gamescom even onder de knoppen mogen houden en waren meteen weer helemaal weg van deze game!

Een hele andere wereld!

We kregen eerst een korte introductie over de game en waar het zich afspeelt, namelijk het fictieve land Strangereal en diens hoofdstad Theve. De wereld in de game kent andere naties, geografie en geschiedenis. Het verhaal van de game beschrijft de Sotoa-Usea-oorlog van 2029, die tien jaar na de Vuurtorenoorlog werd uitgevochten op het continent Usea tussen de Republiek Sotoa en de Federatie van Centraal Usea (FCU). Sotoa lanceert een blikseminslag op de FCU, verovert het land en legt hun militaire verdediging, inclusief hun marine, lam. De FCU zet vervolgens haar verdedigingsoorlog voort op zee.

Spelers besturen de stille protagonist van het spel, de opvolger van wapensysteemofficier Jan “Rex” Cope, een marinevlieger van de FCU wiens heldendaden als de “Wings of Theve” op sociale media zijn aangedikt als oorlogspropaganda om het moreel van de FCU op te vijzelen (vergelijkbaar met de legende van de Geest van Kiev uit de Russisch-Oekraïense oorlog). Wanneer Cope sneuvelt, krijgt de protagonist de opdracht zijn rol als de “Wings of Theve” weer op zich te nemen en zijn squadron (Joker Flight) te leiden, bestaande uit zijn mede-wingmen William “Noise” Coster, Tasha Severskaya en Ellington “Professor” Baxter, gestationeerd op het vliegdekschip FCU Endurance.

Ontzettend veel mogelijkheden

Voordat je op missie gaat wacht je eerst nog verschillende menu’s waar je een vliegtuig kunt kiezen en er is echt heel veel keuze. Zonder overdrijven denk ik wel minsten 10 verschillende soorten gezien te hebben. Dit maakt het natuurlijk alleen maar leuker om de game of bepaalde missies nog eens te spelen en dan voor een ander soort vliegtuig te kiezen.

Daarnaast heb je ook nog tal van opties die je op de desbetreffende vliegtuig kunt zetten, maar aangezien de demo maar een kwartier was, heb ik snel wat wapens gekozen voor zowel luchtgevechten als voor doelen op de grond. Je moet overigens goed opletten wat voor soort missie je hebt, want je kunt dus kiezen tussen de wapens en je kunt dus geen air-to-air rakketen gebruiken tegen doelen op de grond.

Daarnaast heb je ook nog defensieve opties, zoals apparatuur dat ervoor zorgt dat je niet zo lang als doel kan worden vastgelegd. Ik had serieus alleen al een kwartier bezig kunnen zijn met het kiezen van een pakket, maar dan had ik de game dus niet eens kunnen spelen.

Mogelijk een waardige opvolger

Gelukkig heb ik dat wel kunnen doen en ik moet zeggen van wat ik er van gezien heb alles goed werkt en ik weer net zo erg aan het genieten was als met Ace Combat 7. De game ziet er nog iets strakker uit en is weer tot in de details goed voor elkaar. Let wel op: het is een militaire flight sim en je kunt dus niet de ene na de andere barrel roll uitvoeren, want je zult echt rekening moeten houden met facetten als luchtdruk en snelheid van je voertuig.

Het vliegen is daardoor toch wel weer even wennen, aangezien het ook al weer een tijd geleden is dat het zevende deel uit kwam en Star Fox op de Nintendo Switch 2 dus niet bepaald een goed referentiepunt is. Echter toen eenmaal de besturing weer een beetje onder de knie was, knalde ik weer de ene na de andere MIG uit de lucht en ontweek ik op spectaculaire wijze verschillende raketten.

Helaas eindigde mijn demo helaas wel met een “kleine” crash met een boot, maar dat was omdat ik te enthousiast werd en dacht een marineschip aan te kunnen met alleen de machinegeweren op mijn F-18. Helaas missie mislukt, maar wel een boot gesloopt. Al was het echt niet (*ahum*) de bedoeling dat het op die manier gebeurde.

Ace Combat 8: Wings of Theve heeft alles in zich om een waardig vervolg te worden op deel zeven. We hebben helaas te kort gespeeld om daar een goed oordeel over te geven, maar wat we gezien hebben, stemt ons wel meer dan tevreden. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten om de volledige game te spelen, want op 2 oktober verschijnt de game voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Ondergetekende hoopt eigenlijk nog wel dat er ook VR-ondersteuning gaat komen!