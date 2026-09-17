Bill Skarsgård krijgt de hoofdrol in Kojima’s Physint

Kojima heeft tijdens de Tokyo Game Show onthuld dat Bill Skarsgård de hoofdrol zal vertolken in de spionagegame Physint.

Dit deed Kojima tijdens de Xbox’s Tokyo Game Show presentatie, uiteraard vanwege de recente deal die de ontwikkelaar met Xbox maakte. Vorige week werd bekend dat PlayStation niet verder wilde gaan met Physint en had daar overigens gegronde redenen voor.

Nu Xbox de nieuwe uitgever is, was de Tokyo Game Show een goede manier om nog even te promoten dat de game naar Xbox zal komen en werd dus de hoofdrol speler van de game onthuld. Bill Skarsgård ken je wellicht van de recentere IT-films, waarin hij de rol van Pennywise vertolkte.

Kojima legde uit dat hij en Skarsgård fans zijn van elkaars werk. Dit wordt Skarsgårds eerste rol in een videogame, en voor een debuut is het een behoorlijk grote. Er is nog niet veel bekend over Physint, maar het belooft iets ongelooflijks te worden dat, als het goed wordt uitgevoerd, cinematische games zou kunnen ‘herdefiniëren’.