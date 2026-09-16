Ga de strijd aan tijdens het Apex Legends VS Street Fighter 6 Event

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag een gloednieuwe samenwerking voor Apex Legends aangekondigd, waarin twee van de meest competitieve games samenkomen.

Het Apex Legends VS Street Fighter 6 Event gaat op 22 september van start. Tijdens het in-game-evenement kunnen spelers aan de slag met iconische martial arts-vechtstijlen, een op Street Fighter 6 geïnspireerde Olympus-map, gloednieuwe cosmetische items en meer.

Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, neem je hieronder een kijkje:

Wildcard Takeover Duik in de Wildcard-modus en ga het gevecht aan in een Street Fighter 6-geïnspireerde variant van de Olympus-map. Vernietig Punch Trucks om Fight Gauge-tokens te verdienen, stap in de ring bij Luke’s Gym en ontdek de arcadekasten, Blanka-chan-ballonnen en andere decoraties die over de map zijn verspreid. Verzamel Fighter Gear en benut de kracht van een Street Fighter 6-personage. Kies uit vier verschillende kits, elk met een unieke Passive, Tactical en kenmerkende Ultimate. Ryu: Beweeg razendsnel naar tegenstanders toe en maak het gevecht af met een verwoestende Shin Shoryuken-uppercut. Chun-Li: Ren tegen muren op en duik met snellere melee-aanvallen het gevecht in. Houd vervolgens een gebied onder controle met een geladen Kikosho-aanval. Akuma: Schakel tegenstanders op afstand uit met demonische vuurballen, verklein de afstand en maak het gevecht af met een Shun Goku Satsu. Dhalsim: Zweef boven het gevecht en houd van een afstand de controle over het strijdtoneel. Laat vervolgens van bovenaf vuur regenen met een Yoga Sunburst.

Fighter Form & Showdown Wanneer spelers genoeg tokens hebben verzameld om de Fight Gauge te vullen, wordt de kracht van Fighter Form ontketend. De gevechten schakelen over naar derdepersoonsperspectief en geven gamers toegang tot een nieuwe Tactical en Ultimate, verbeterde melee-aanvallen, een block, schadebeperking en extra snelheid. Overleef tot de laatste ronde om Showdown te bereiken. Dit is het ultieme alles-of-niets-gevecht om de overwinning. Tijdens Showdown activeert iedere speler Fighter Form en keren uitgeschakelde of respawnende spelers terug naar het gevecht.

Hadoken Universal Melee Laat de kracht van Street Fighter 6 los met de nieuwe Hadoken Mythic Universal Melee-cosmetic, inclusief bijpassende Deathbox.

Street Fighter 6 -cosmetics Spelers verdienen Zenny, waarmee ze items vrijspelen in de Reward Shop, waaronder de Lifeline x Li-Fen Epic-skin. Daarnaast zijn er acht nieuwe Iconic-skins, geïnspireerd door Street Fighter-personages: Sparrow als Ryu Alter als Chun-Li Bangalore als Elena Mirage als Luke Gibraltar als Akuma Wattson als Cammy Caustic als Blanka Pathfinder als Dhalsim



Ook zijn er acht nieuwe Legendary-skins voor wapens in de stijl van Street Fighter 6. Dit zijn skins voor onder andere de R-99, EVA-8, Flatline, Volt, Scout, Mozambique, Sentinel en Peacekeeper. Spelers maken hun uitrusting compleet met twee Skydive-emotes, Holosprays, Stickers, Badges, Trackers en Frames