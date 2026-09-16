Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt op 4 maart

Koei Tecmo en ontwikkelaar Team Ninja kondigen met trots aan dat Wo Long 2: Wings of Ember op 4 maart 2027 wordt uitgebracht voor de PC (Steam en Xbox on PC), PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

Ter gelegenheid van de start van de pre-orders is een epische trailer onthuld, samen met nieuwe informatie over het verhaal, de belangrijkste personages en de gameplay-systemen die spelers te wachten staan. Fans kunnen alvast een voorproefje krijgen van deze aankomende reis met de tijdelijke Alpha Demo, die vanaf vandaag beschikbaar is voor de PC (Steam en Xbox on PC), PlayStation 5 en Xbox Series S/X. De game verschijnt overigens ook vanaf de eerste dag van release op Xbox Game Pass.

Wo Long 2: Wings of Ember neemt spelers mee naar China in 208 na Christus, na de gebeurtenissen van Wo Long: Fallen Dynasty. Het dorp van de protagonist en diens vriend, Pang Tong, wordt verwoest door de troepen van Cao Cao, die oprukken naar de provincie Jing en het land in een oorlog storten waarin demonen vrij rondlopen. Gedreven door wraak baant de protagonist de weg voor Liu Bei in zijn strijd tegen Cao Cao’s troepen, voordat hij zich bij Sun Quan voegt in Jiangdong. Daar ontmoeten ze Pang Tong opnieuw en smeden ze samen een plan om Cao Cao te verdrijven, die zijn zinnen heeft gezet op de Rode Kliffen.

Deze twee veelbelovende talenten, begiftigd met intelligentie en moed, zweven door de lucht boven de beslissende veldslag en nemen het op tegen demonen met een verbeterd vechtsysteem. Spelers herontdekken de snelle gevechten van Wo Long, die aanval en verdediging combineren met geëvolueerde acties die exclusief voor dit vervolg zijn ontwikkeld. Met behulp van Inzichtvaardigheden kunnen ze vijandelijke aanvallen ontwijken en het terrein in hun voordeel gebruiken om tegenaanvallen uit te voeren, of zelfs het momentum te keren wanneer ze in de minderheid zijn. Dit maakt de gevechten nog acrobatischer, spannender en dodelijker dan ooit tevoren.

Wo Long 2: Wings of Ember biedt fans meer vrijheid dankzij dynamische open velden die iconische veldslagen uit het tijdperk van de Drie Koninkrijken nabootsen, zoals de Slag bij Changban en de Slag bij de Rode Kliffen.

Spelers kunnen deze nieuwe omgevingen vrij verkennen – van forten uitgehouwen in de bergen tot bolwerken diep verborgen in de valleien – terwijl ze overweldigende obstakels overwinnen. Meer dan ooit tevoren zullen spelers hun moraal moeten opkrikken om te overleven in deze door demonen geteisterde wereld. Vijandelijke officieren kunnen voor hun zaak worden gerekruteerd, waardoor de tegenstanders verzwakt worden, en spelers zullen verschillende strategieën op het slagveld moeten toepassen om het tij van de strijd te keren.