Battlefield 6 Season 5 neemt je mee naar Las Vegas en Area 51

Battlefield 6 introduceert op 13 oktober Season 5 en die brengt drie nieuwe levels in onder andere Las Vegas en Area 51.

In de nieuwe trailer voor Battlefield 6 Seizoen 5 wordt gameplay getoond van de drie nieuwe levels die spelers volgende week kunnen ontvangen. Het Las Vegas levelspeelt zich af op de Las Vegas Strip, waar spelers vechten in casino’s, enorme gaten in deze gigantische gebouwen slaan en complete chaos kunnen zaaien.

Het level met Area 51-thema heet ‘Raid Restricted’ en toont de open woestijn, straaljagers die door de ruimte vliegen en geheime ondergrondse tunnels waar tanks doorheen vechten. De ontwikkelaars hebben ook onthuld dat spelers Operation High Roller kunnen spelen, pelotons kunnen vormen en de vernieuwde maps Blackwell Fields en New Sobek City terug zullen zien.

Tot slot is er de nieuwe gratis speelmodus voor Battlefield 6 Redsec, Rapid Royale, die met seizoen 5 verschijnt. De nieuwe modus is ontworpen voor “snellere, agressievere Battle Royale” en spelers moeten kills maken om opnieuw ingezet te worden, vergelijkbaar met Resurgence of Blitz Royale. De trailer eindigde met een glimp van een enorme structuur, met buitenaardse afdrukken op het scherm. Bekijk de trailer hieronder: