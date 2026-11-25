Spelers van Skate. kunnen binnenkort niet alleen samen skateboarden, maar ook met elkaar praten wanneer ze in de buurt zijn. Ontwikkelaar Full Circle voegt proximity chat toe aan de free-to-play skateboardgame. Daarnaast keert een bekende spelmodus uit eerdere delen terug.

Proximity chat maakt gesprekken persoonlijker

Met update 0.33.1 wordt proximity chat officieel toegevoegd aan Skate. De functie maakt het mogelijk om andere spelers te horen wanneer ze zich in de buurt bevinden. Binnen een afstand van vijf meter is het stemgeluid op normaal volume te horen. Naarmate spelers verder uit elkaar gaan, neemt het volume af. Op ongeveer dertig meter verdwijnt het geluid volledig.

De functie is beschikbaar tijdens Free Skate, Block Parties, Skate Jams, Spot Battles en de nieuwe S.K.A.T.E.-modus. Spelers kunnen proximity chat zelf in- of uitschakelen. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, staat de microfoon standaard op mute.

S.K.A.T.E. keert terug

Naast proximity chat brengt Full Circle ook de bekende S.K.A.T.E.-modus terug. Deze spelmodus ontbrak bij de introductie van de nieuwste Skate.-game, maar keert nu terug op verzoek van de community.

In S.K.A.T.E. nemen twee tot tien spelers het tegen elkaar op. Spelers proberen elkaars tricks na te doen. Wie hierin niet slaagt, krijgt een letter. Zodra iemand alle letters van S.K.A.T.E. heeft verzameld, ligt diegene uit de wedstrijd. De laatste speler die overblijft, wint.

EA verandert de manier waarop Skate. updates ontvangt

Er staat nog een grotere verandering op de planning. EA en ontwikkelaar Full Circle stappen af van de traditionele seizoensstructuur. Na afloop van Season 5 verdwijnen ook de skate.Pass, Premium Pass en de bijbehorende Tix.

In plaats daarvan wil het ontwikkelteam overstappen op regelmatige contentupdates. Hierdoor moet het mogelijk worden om nieuwe functies en verbeteringen sneller beschikbaar te stellen en feedback van spelers eerder te verwerken.

Update 0.33.1 verschijnt op 1 december 2026 en brengt naast de nieuwe functies ook nieuwe locaties, merken, muziek en verschillende verbeteringen met zich mee.