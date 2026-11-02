De sluiting van BioWare en het annuleren van de volgende Mass Effect-game heeft bij fans voor de nodige woede en teleurstelling gezorgd.

Een fan besloot zijn ongenoegen op een bijzondere manier te uiten door een compleet kerkhof te bouwen voor voormalige gamestudio’s van Electronic Arts. De herdenkingsmonumenten verschenen voor het kantoor van EA in Vancouver.

De actie werd opgezet door Reddit-gebruiker Xveers, die na het nieuws over BioWare besloot dat het tijd was om stil te staan bij de studio’s die Electronic Arts door de jaren heen heeft gesloten. Hij maakte zeven kleine grafmonumenten van karton en plaatste deze voor het EA-kantoor.

Op de grafstenen staan onder andere de namen van BioWare, Bullfrog, Pandemic, Origin, Visceral, Maxis en Westwood. Iedere studio heeft een eigen periode en een bijpassende tekst gekregen, met bovenaan de woorden ‘R.I.P.’.

De fan wilde aanvankelijk nog meer studio’s herdenken, waaronder Mythic en Black Box, maar kwam uiteindelijk tijd tekort. De installatie werd gedurende de nacht geplaatst, zodat medewerkers van EA deze bij aankomst op kantoor zouden aantreffen.

Ook #SaveMassEffect duikt op bij EA-kantoor in Madrid

Niet alleen in Vancouver laten fans van zich horen. Bij het EA-kantoor in Madrid zijn eveneens uitingen van ongenoegen verschenen. Een andere fan bracht daar de tekst #SaveMassEffect aan op de muren en stoep rondom het gebouw.

Die actie kan echter op minder sympathie rekenen. Verschillende gebruikers op Reddit uitten kritiek op het gebruik van graffiti om hun ongenoegen kenbaar te maken.

De acties volgen op het nieuws dat EA BioWare sluit en de volgende Mass Effect-game heeft geannuleerd. Volgens eerdere berichtgeving is de beslissing mede ingegeven door de keuze om zich te richten op projecten met minder financieel risico.

Met de herdenkingsmonumenten laten fans zien dat de geschiedenis van Electronic Arts niet zomaar wordt vergeten. Studio’s als Bullfrog, Westwood en Visceral hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de game-industrie, maar zijn inmiddels verdwenen.

Bron: Insider Gaming, GamesRadar+