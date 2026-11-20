Ubisoft heeft een nieuwe dochteronderneming opgericht die zich volledig gaat richten op generatieve kunstmatige intelligentie binnen games. De studio, genaamd Motherbrain, moet nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om de spelervaringen van toekomstige Ubisoft-games te verbeteren.

De oprichting werd bekendgemaakt in het meest recente financiële rapport van Ubisoft. Motherbrain is voortgekomen uit het team achter Teammates, een experimenteel project waarmee Ubisoft eerder liet zien hoe spelers met behulp van generatieve AI gesprekken kunnen voeren met personages in games.

Slimmere NPC’s en dynamische spelwerelden

Met Motherbrain wil Ubisoft nieuwe toepassingen van generatieve AI ontwikkelen die gameontwikkelaars kunnen gebruiken bij het maken van hun games.

Een van de mogelijkheden is het creëren van NPC’s die op een natuurlijkere manier met spelers communiceren. In plaats van uitsluitend vooraf opgenomen dialogen te gebruiken, zouden personages dankzij AI flexibeler kunnen reageren op gesprekken en situaties.

Ook onderzoekt Ubisoft hoe AI kan bijdragen aan spelwerelden die zich aanpassen aan het gedrag van spelers. Volgens CEO Yves Guillemot moet de technologie ontwikkelaars helpen om rijkere, meeslependere en interactievere ervaringen te creëren.

Het project Teammates vormde daarbij een eerste experiment. In deze demonstratie konden spelers daadwerkelijk gesprekken voeren met AI-gestuurde personages. Motherbrain moet voortbouwen op die technologie en deze verder ontwikkelen voor toekomstige games.

AI-investeringen terwijl Ubisoft banen schrapt

De oprichting van Motherbrain komt op een opvallend moment voor Ubisoft. Het bedrijf bevestigde onlangs dat er 166 banen verdwijnen bij vestigingen in Montréal en Québec.

Tegelijkertijd investeert de uitgever in nieuwe technologieën die mogelijk een steeds grotere rol gaan spelen binnen gameontwikkeling. Het is overigens niet bekend of de AI-investeringen rechtstreeks verband houden met de ontslagen.

Het is voorlopig ook onduidelijk wanneer de eerste technologieën van Motherbrain daadwerkelijk in commerciële Ubisoft-games verschijnen.

Wat betekent dit voor toekomstige games?

Met Motherbrain laat Ubisoft zien dat generatieve AI een belangrijk onderdeel moet worden van de toekomstige ontwikkelstrategie. Vooral de mogelijkheden rondom NPC’s en dynamische spelwerelden kunnen interessante veranderingen opleveren.

Of spelers daadwerkelijk zitten te wachten op volledig door AI aangestuurde personages, moet de toekomst uitwijzen. Een NPC die eindelijk eens iets anders zegt dan dezelfde drie zinnen kan in ieder geval geen kwaad.

Al hopen we natuurlijk dat Ubisoft eerst de bestaande bugs oplost voordat de NPC’s zelf beginnen te klagen over de kwaliteit van hun spelwereld.

Bron: VGC