Ubisoft heeft opnieuw een ontslagronde aangekondigd. Bij de Canadese studio’s in Montréal en Québec City verdwijnen in totaal 166 banen.

Het nieuws komt op dezelfde dag waarop de Franse uitgever een nettoverlies van €254,5 miljoen over de eerste helft van boekjaar 2026-2027 bekendmaakte.

Volgens Ubisoft veranderen de productiebehoeften doordat het bedrijf zijn portfolio aanpast. Hierdoor moeten verschillende teams opnieuw worden afgestemd op de huidige productieprioriteiten en zakelijke doelstellingen.

In een verklaring laat Ubisoft weten de getroffen medewerkers te ondersteunen met onder meer een ontslagvergoeding, verlengde zorgverzekering en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Projecten opnieuw onder de loep

De ontslagronde lijkt onderdeel te zijn van de bredere reorganisatie bij Ubisoft. Volgens berichtgeving van Video Games Chronicle houden de meeste ontslagen verband met projecten die zijn geannuleerd of waarvan de ontwikkelingsplannen zijn aangepast.

De studio in Montréal is een van de belangrijkste ontwikkelstudio’s van Ubisoft en werkte aan grote franchises als Assassin’s Creed, Far Cry en Watch Dogs. Ubisoft Québec is eveneens nauw betrokken bij de Assassin’s Creed-franchise.

Opnieuw banenverlies bij Ubisoft

De nieuwste ontslagronde volgt op meerdere reorganisaties, studio-sluitingen en ontslagen binnen het bedrijf. Ubisoft probeert daarmee de kosten terug te dringen en de ontwikkelactiviteiten efficiënter in te richten.

Met een nettoverlies van €254,5 miljoen en opnieuw 166 verdwenen banen staat de uitgever voor een flinke uitdaging. Ubisoft hoopt de komende jaren financieel herstel te realiseren, maar daarvoor zal het bedrijf eerst zijn huidige reorganisatie en toekomstige releases succesvol moeten afronden.