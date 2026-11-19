Wie hoopte dat Grand Theft Auto 6 op de PlayStation 5 Pro met 60 frames per seconde zou draaien, moet zijn verwachtingen bijstellen.

Rockstar Games heeft uitgelegd waarom zelfs Sony’s krachtigere console niet voldoende is om de gewenste framerate te behalen.

In een interview met Kotaku vertelt Marc Chambers, Technology Production Director bij Rockstar Games, dat vooral de processor van de PS5 Pro een beperkende factor vormt. Hoewel de console beschikt over een krachtigere grafische processor en verbeterde upscalingtechnologie, is de CPU slechts beperkt verbeterd ten opzichte van de reguliere PlayStation 5.

Volgens Chambers is de processor niet krachtig genoeg om de complexe simulatie van GTA 6 op een hogere framerate uit te voeren.

Meer grafische pracht, maar geen 60 FPS

Rockstar heeft de extra rekenkracht van de PS5 Pro voornamelijk gebruikt om de grafische kwaliteit verder te verbeteren. Zo beschikt de Pro-versie over ray-traced schaduwen en een verbeterde beeldkwaliteit dankzij PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

De ontwikkelaar heeft daarnaast gekozen voor ray-traced reflecties en global illumination als onderdeel van de standaard grafische presentatie.

Hoewel een speciale prestatiemodus mogelijk meer frames per seconde had kunnen opleveren, zou dit volgens Rockstar te veel concessies aan de grafische kwaliteit hebben vereist.

Een stabiele 30 FPS op de PS5 Pro

Hoewel 60 FPS buiten bereik blijft, lijkt de PS5 Pro wel in staat om de game stabiel op 30 frames per seconde te draaien. Dat is niet helemaal het geval bij de reguliere PlayStation 5, waar Digital Foundry tijdens zijn analyse meer framedrops constateerde.

Voor spelers die hoopten dat de PS5 Pro een aanzienlijke prestatieverbetering zou opleveren, is het nieuws mogelijk een teleurstelling. De extra rekenkracht wordt vooral ingezet voor een betere grafische presentatie en niet voor een hogere framerate.