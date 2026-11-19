Spelers kunnen dit weekend gratis kennismaken met Mistfall Hunter. Uitgever Skystone Games en ontwikkelaar Bellring Games organiseren een tijdelijk gratis weekend voor de dark fantasy PvPvE-extraction-ARPG. De actie loopt van 19 tot en met 23 november op Steam.

In Mistfall Hunter betreden spelers de duistere wereld van Gyldenmist, waar gevaarlijke monsters en rivaliserende jagers op de loer liggen. Het doel is om expedities te overleven en zoveel mogelijk waardevolle buit veilig te stellen. Spelers kunnen alleen op pad gaan of samenwerken in teams van maximaal drie spelers. Hoe groter het risico, hoe waardevoller de mogelijke beloningen.

Season 2 introduceert nieuwe content

Het gratis weekend valt samen met de lancering van Season 2, waarin verschillende nieuwe onderdelen en verbeteringen zijn toegevoegd. Zo introduceert de update Ordeal of Flames. Hierbij wordt tijdens iedere wedstrijd een willekeurig gedeelte van de map getroffen door vuur, waardoor een nieuwe Wildfire Forbidden Zone ontstaat. Spelers die te lang in dit gebied blijven, bouwen Infernal Flame op en kunnen uiteindelijk in een Burning-status terechtkomen, waarbij hun gezondheid afneemt.

Daarnaast kunnen spelers het opnemen tegen de Preacher of the Sun. Deze nieuwe tegenstander maakt deel uit van een verhaallijn waarin spelers meer ontdekken over zijn verleden en de gebeurtenissen achter een grote ramp.

Ook de Blackarrow-klasse krijgt een nieuwe mogelijkheid in de vorm van een Javelin. Hiermee kunnen spelers wisselen tussen aanvallen op korte en lange afstand. Met de nieuwe Divine Infusion-vaardigheid kunnen ze bovendien een speerworp uitvoeren die zichzelf op tegenstanders richt.

Verschillende verbeteringen op basis van feedback

Naast de nieuwe content heeft Season 2 verschillende verbeteringen geïntroduceerd op basis van feedback van de community. Zo zijn de serverinfrastructuur en de balans tussen de verschillende klassen aangepakt. Ook krijgen spelers meer waardevolle buit en zijn de smeedkosten verwijderd.

Verder zijn seizoensmissies gestroomlijnd, zijn kampupgrades eenvoudiger geworden en zijn er nieuwe mogelijkheden toegevoegd voor het beheren van de inventaris.

Het gratis weekend van Mistfall Hunter loopt op Steam van 19 november om 13:00 uur tot 23 november om 19:00 uur Nederlandse tijd. Spelers kunnen gedurende deze periode kosteloos kennismaken met de game en de nieuwe content van Season 2 uitproberen.