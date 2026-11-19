Ubisoft heeft het eerste halfjaar van boekjaar 2026-2027 afgesloten met een nettoverlies van €254,5 miljoen. Daarnaast zag de Franse uitgever de netto boekingen met 16,5 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de tegenvallende cijfers zijn er ook lichtpuntjes, waaronder het commerciële succes van Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Uit de financiële resultaten blijkt dat Ubisoft in de eerste zes maanden van het boekjaar netto boekingen van €644,7 miljoen realiseerde. Een jaar eerder lag dat bedrag nog op €772,4 miljoen. Het operationele verlies kwam uit op €189,2 miljoen, tegenover €120,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Ook de inkomsten uit bestaande games staan onder druk. De zogenaamde back catalog, bestaande uit eerder verschenen games, leverde Ubisoft 40,8 procent minder op dan een jaar eerder. De netto boekingen uit dit segment kwamen uit op €438,8 miljoen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced presteert boven verwachting

Niet alles is echter kommer en kwel voor Ubisoft. Assassin’s Creed Black Flag Resynced presteerde commercieel beter dan verwacht en was een belangrijke reden dat de netto boekingen in het tweede kwartaal boven de verwachtingen van het bedrijf uitkwamen.

Ubisoft realiseerde in het tweede kwartaal netto boekingen van €388,9 miljoen, terwijl het bedrijf vooraf rekende op ongeveer €370 miljoen. Ook andere franchises, waaronder Ghost Recon en Rainbow Six Siege, droegen bij aan de resultaten.

Daarnaast meldt Ubisoft dat Rainbow Six Siege een sterke opleving in spelersactiviteit heeft doorgemaakt. De aanpassingen aan Ranked 3.0 en een hogere frequentie van gameplay-updates lijken hun vruchten af te werpen.

Ubisoft verwacht herstel vanaf 2027-2028

Ondanks de tegenvallende financiële resultaten houdt Ubisoft vast aan zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar. Het bedrijf rekent op een verdere daling van de netto boekingen en een negatieve operationele marge.

Voor het derde kwartaal verwacht Ubisoft netto boekingen van ongeveer €250 miljoen. De uitgever wijst daarbij op de bijzonder drukke releaseperiode tijdens de feestdagen.

Het bedrijf verwacht pas in boekjaar 2027-2028 weer positieve vrije kasstromen en operationele winst te realiseren. Voor dat herstel rekent Ubisoft onder meer op nieuwe releases binnen zijn bekende franchises, waaronder Assassin’s Creed, Far Cry en Ghost Recon.

Of de geplande releases voldoende zijn om Ubisoft weer financieel gezond te krijgen, zal de komende jaren moeten blijken.