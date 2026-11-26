Ubisoft moet zich in een rechtszaak verdedigen over de manier waarop Skull & Bones aan consumenten werd verkocht.

Daarbij komt ook een opvallende uitspraak van CEO Yves Guillemot uit 2024 opnieuw ter sprake: de piratengame zou volgens hem de eerste ‘quadruple-A-game’ van Ubisoft worden.

De uitspraak werd destijds met de nodige scepsis ontvangen. Nu probeert Ubisoft zich echter juridisch te distantiëren van die opmerkelijke marketingclaim.

Ubisoft noemt AAAA-uitspraak marketingoverdrijving

Volgens Ubisoft was de uitspraak van Guillemot niets meer dan zogenaamde ‘classic puffery’. Dat is een juridische term voor subjectieve en overdreven reclame-uitingen die niet letterlijk hoeven te worden genomen.

De advocaten van Ubisoft stellen dat uitspraken als ‘heel groot’, ‘uitgebreid en compleet’ of zelfs ‘quadruple-A’ geen objectief bewijsbare beloftes over de kwaliteit van een game zijn.

De rechtszaak werd aangespannen door Jacob Himberger, een advocaat die Skull & Bones zelf kocht en speelde. Hij stelt onder meer dat consumenten door de marketing op het verkeerde been zijn gezet.

Naast de AAAA-uitspraak draait de zaak ook om digitaal eigendom. Himberger stelt dat kopers mochten verwachten dat ze de game daadwerkelijk bezaten, terwijl ze volgens hem in werkelijkheid alleen een licentie kregen.

Van quadruple-A naar juridische overdrijving

Skull & Bones kende een bijzonder lange en problematische ontwikkeling, met meerdere vertragingen voordat de game uiteindelijk in februari 2024 verscheen. De ontvangst was gemengd en de veelbesproken AAAA-status leverde Ubisoft destijds al de nodige spot op.

Dat Ubisoft de uitspraak nu omschrijft als marketingoverdrijving, maakt het verhaal alleen maar opmerkelijker.

Destijds was er op onze redactie al de nodige scepsis over de ambitieuze uitspraak van Ubisoft. In onze review uit maart 2024 concludeerden we dan ook dat Skull & Bones simpelweg te veel tekortkwam om de AAAA-benaming waar te maken. Ruim twee jaar later lijkt Ubisoft die verwachtingen zelf ook wat te willen nuanceren.

Misschien moeten we de term AAAA voortaan maar anders interpreteren: Aardige Ambitie, Abominabele Afloop.

Dat past in ieder geval een stuk beter bij het turbulente verhaal achter Skull & Bones.