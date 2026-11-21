Wat een week voor de game-industrie! GTA 6 domineert het nieuws met indrukwekkende cijfers, opvallende gameplaydetails en nieuwe informatie over de prestaties op consoles.

Ondertussen geeft Microsoft meer informatie over Project Helix, krijgt Ubisoft opnieuw te maken met ontslagen en heeft Devolver Digital een wel heel bijzondere actie bedacht. Tijd voor het GamingNation-weekoverzicht!

GTA 6 heeft mogelijk een campagne van 50 uur

Wie het hoofdverhaal van GTA 6 wil uitspelen, moet mogelijk flink wat vrije tijd reserveren. Volgens informatie van Insider Gaming bestaat de campagne uit bijna 100 missies, verdeeld over vijf hoofdstukken. Voor het behalen van alle trofeeën zou je zelfs ongeveer 200 uur nodig hebben.

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GTA 6 evenaart Ocarina of Time op Metacritic

GTA 6 heeft op Metacritic een indrukwekkende score van 99 behaald. Daarmee staat de game voorlopig op gelijke hoogte met The Legend of Zelda: Ocarina of Time, een van de best beoordeelde games ooit.

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Verplichte PS5-update voor GTA 6

PlayStation heeft bevestigd dat spelers de nieuwste systeemsoftware moeten installeren om GTA 6 te kunnen spelen. De update bevat onder meer beveiligingsverbeteringen.

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Rockstar legt uit waarom GTA 6 geen 40 fps-modus krijgt

Spelers die hoopten op een 40 fps-modus komen bedrogen uit. De complexe spelwereld vraagt volgens de berichtgeving veel van de huidige consoles, waardoor een dergelijke modus niet wordt aangeboden.

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Zelfs de PS5 Pro krijgt GTA 6 niet op 60 fps

Ook de krachtigere PlayStation 5 Pro biedt geen oplossing voor spelers die GTA 6 op 60 fps willen spelen. Vooral de processor vormt een beperking, ondanks de extra grafische rekenkracht.

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GTA 6 laat spelers verhaalmissies niet opnieuw spelen

Een opvallende verandering is het ontbreken van een functie om eerder voltooide verhaalmissies opnieuw te spelen. Spelers kunnen wel gebruikmaken van vijftien handmatige save-slots.

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Rockstar haalt inspiratie uit bekende films voor Jason en Lucia

Voor de relatie tussen Jason en Lucia heeft Rockstar inspiratie gehaald uit verschillende bekende films. Onder meer Bonnie and Clyde, True Romance, Pulp Fiction en Thelma & Louise dienden als voorbeeld.

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GTA 6 verbreekt alle records met 3,79 miljard dollar omzet

Volgens de berichtgeving heeft GTA 6 tijdens de eerste 24 uur maar liefst 3,79 miljard dollar opgebracht. Daarmee zou het de grootste entertainmentlancering ooit zijn. Eerdere schattingen kwamen op een lager bedrag uit.

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Sony wint rechtszaak over PlayStation Store

Sony heeft een belangrijke juridische overwinning geboekt in het Verenigd Koninkrijk. Een consumentenorganisatie eiste bijna twee miljard pond vanwege vermeend misbruik van de positie van de PlayStation Store. De rechter heeft de claim afgewezen.

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Sony opnieuw voor de rechter in Nederland

Ook in Nederland ligt Sony nog steeds onder vuur. Een consumentenorganisatie heeft een rechtszaak aangespannen vanwege de positie van Sony op de markt voor digitale PlayStation-games. De uitspraak hiervan volgt komende maand!

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Xbox Project Helix

Xbox benadrukt: Project Helix wordt een console, geen pc

Microsoft wil met Project Helix de grenzen tussen console- en pc-gaming verder laten vervagen. Toch benadrukt Xbox dat het apparaat in de eerste plaats een console blijft.

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Project Helix moet oude Xbox-games behouden

Microsoft wil met de volgende generatie Xbox ook aandacht besteden aan het behoud van oudere games. Project Helix moet ervoor zorgen dat oudere titels ook in de toekomst speelbaar blijven.

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Xbox wil Project Helix betaalbaar houden met neural rendering

Neural rendering moet een belangrijke rol spelen bij de volgende Xbox-generatie. Met behulp van kunstmatige intelligentie wil Microsoft betere beelden mogelijk maken zonder aanzienlijk meer rekenkracht nodig te hebben. Wil je weten hoe deze techniek werkt? Lees dan ook onze uitgebreide Neural Rendering-special.

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GamingNation moment van de week

Devolver Digital vraagt GTA 6-spelers hun game te verwijderen

Devolver Digital heeft een opvallende marketingactie bedacht voor Volvy’s Adventure: Reslimed. Spelers die hun vooraf gedownloade versie van GTA 6 verwijderen en daarvan een video delen, maken kans op een gratis game. Heb je GTA 6 niet vooruitbesteld? Dan mag je als alternatief een ui opeten. 😂

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Overig nieuws

GTA 6 en Ocarina of Time maken kans op Game of the Year

De nominaties voor The Game Awards 2026 zijn bekendgemaakt. Zowel GTA 6 als The Legend of Zelda: Ocarina of Time maken kans op de felbegeerde Game of the Year-award.

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WARDOGS-CEO haalt uit naar influencers

Joe Brammer, CEO van BULKHEAD Studios, heeft tijdens een livestream stevig uitgehaald naar influencers die volgens hem profiteren van negatieve berichtgeving over games.

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League of Legends krijgt grote vernieuwing in 2027

Riot Games heeft League of Legends: New Dawn aangekondigd. De update brengt onder meer een vernieuwde client, verbeterde graphics en veranderingen aan de gameplay.

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Horizon Steel Frontiers nadert voltooiing

De ontwikkeling van Horizon Steel Frontiers bevindt zich volgens ontwikkelaar NCSoft in de laatste fase. De MMORPG staat gepland voor de eerste helft van 2027.

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Firaxis Games ontslaat een derde van het personeel

Firaxis Games heeft ongeveer 60 medewerkers ontslagen, wat neerkomt op circa een derde van het personeelsbestand. Ook studiobaas Heather Hazen vertrekt.

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Jennifer Hale hoopt op fancollectief voor Mass Effect

Jennifer Hale, de stemactrice van vrouwelijke Commander Shepard, betreurt de overname van BioWare door EA. Ze hoopt dat de uitgever de rechten op Mass Effect ooit verkoopt aan een collectief van fans.

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Ubisoft

Ubisoft richt nieuwe AI-studio Motherbrain op

Ubisoft heeft een nieuwe dochteronderneming opgericht die zich richt op generatieve AI. Motherbrain moet onder meer werken aan slimmere NPC’s en dynamische spelwerelden.

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Ubisoft schrijft verlies van 254,5 miljoen euro

Ubisoft heeft het eerste halfjaar van boekjaar 2026-2027 afgesloten met een nettoverlies van 254,5 miljoen euro. Toch zijn er lichtpuntjes: Assassin’s Creed Black Flag Resynced presteerde commercieel beter dan verwacht.

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Ubisoft schrapt 166 banen in Canada

Bij de Canadese studio’s in Montréal en Québec City verdwijnen in totaal 166 banen. De reorganisatie volgt op veranderingen binnen de ontwikkelprojecten en de bedrijfsvoering.

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Weekendtips

Splatoon Raiders krijgt gratis demo

Nintendo heeft een gratis demo uitgebracht van Splatoon Raiders voor de Nintendo Switch 2. Spelers kunnen alvast kennismaken met het avontuur op de Spirhalite-eilanden.

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Releases volgende week

Ook volgende week verschijnen er weer een paar nieuwe games. Dit zijn de releases om in de gaten te houden:

24 november – Gothic 3 Classic (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en Nintendo Switch 2)

(PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en Nintendo Switch 2) 25 november – Athelan Battlegrounds (pc)

(pc) 26 november – Appulse (pc)

Daarmee sluiten we het weekoverzicht weer af!

Wat staat er bij jullie dit weekend op het programma? Gaan jullie verder met GTA 6 of duiken jullie in een andere game? Laat het ons weten in de reacties en geniet van het weekend!