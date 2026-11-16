Microsoft wil met Project Helix een nieuwe generatie Xbox-hardware ontwikkelen zonder dat de prijs voor spelers onnodig hoog oploopt.

Neural rendering moet daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Volgens Jason Ronald, vicepresident van Xbox Next Generation, kan de technologie helpen om betere beelden te genereren zonder dat daarvoor aanzienlijk meer rekenkracht of geheugen nodig is.

In een interview voor het digitale magazine 25 Years of Play bespreekt Ronald de uitdagingen rondom de ontwikkeling van Project Helix. De stijgende kosten van componenten en de huidige geheugenschaarste maken het steeds moeilijker om nieuwe hardware betaalbaar te houden.

Volgens Ronald is dat een belangrijke reden waarom Xbox zich richt op nieuwe technieken zoals neural rendering. Daarmee kan een beeld worden gegenereerd zonder dat daarvoor extra rekenkracht of geheugen nodig is.

De Xbox-topman verwacht bovendien dat de komende drie tot vijf jaar meer technologische vernieuwing zullen brengen dan het afgelopen decennium.

Minder nadruk op resolutie en framerate

Microsoft lijkt met Project Helix ook anders naar de ontwikkeling van consoles te kijken. Volgens Ronald draait de volgende generatie niet uitsluitend om specificaties zoals 8K-resolutie of een verversingssnelheid van 240 Hz.

In plaats daarvan wil Xbox zich richten op nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars, een grotere visuele kwaliteit en game-ervaringen die met de huidige hardware nog niet mogelijk zijn.

Neural rendering kan daarbij een belangrijke rol spelen. De term omvat verschillende technieken waarbij machine learning wordt ingezet om beelden te verbeteren of te genereren, waaronder upscaling en frame generation.

Hoe Microsoft deze technieken precies gaat toepassen op Project Helix, is nog niet bekendgemaakt. Ook de definitieve hardware-specificaties en de verwachte verkoopprijs zijn voorlopig onbekend.

Project Helix moet volgens Microsoft zowel Xbox- als pc-games kunnen afspelen. Ontwikkelaars ontvangen vanaf 2027 de eerste alpha-versies van de hardware.