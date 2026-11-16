Riot Games heeft tijdens de finale van het League of Legends World Championship 2026 een verrassing aangekondigd. Met League of Legends: New Dawn krijgt de populaire MOBA in 2027 een flinke vernieuwing. De studio belooft dat er verschillende veranderingen aan de gameplay en nieuwe manieren om met bestaande champions te spelen worden toegevoegd.

Met New Dawn wil Riot Games League of Legends klaarmaken voor de toekomst. Volgens Andrei van Roon, hoofd van League Studio, zijn er verschillende onderdelen van de game die aangepakt moeten worden om ervoor te zorgen dat League of Legends nog jarenlang mee kan.

Een van de grootste veranderingen is de vernieuwde gameclient. Deze moet een stuk moderner worden en de algemene spelerservaring verbeteren. Ook het selecteren van champions en het navigeren door de verschillende menu’s krijgt een nieuwe uitstraling.

Maar daar blijft het niet bij. Riot werkt ook aan een flinke grafische update voor Summoner’s Rift. De bekende map krijgt vernieuwde omgevingen, verbeterde effecten en aangepaste modellen voor onder andere monsters en andere onderdelen van de spelwereld. De beelden uit de eerste teaser laten bovendien zien dat de visuele stijl meer richting die van League of Legends: Wild Rift lijkt te gaan.

Ook gameplay krijgt een flinke update

Naast de grafische verbeteringen wil Riot Games ook daadwerkelijk veranderingen aan de gameplay doorvoeren. In de eerste trailer zijn verschillende beelden te zien die wijzen op nieuwe mogelijkheden voor champions.

Zo wordt in de trailer onder andere Blitzcrank getoond met een nieuwe optie genaamd ‘God Hand’. En het lijkt dat Vayne door een muur heen kan dashen.

Daarnaast lijkt ook Summoner’s Rift op bepaalde plekken aangepast te worden. Zo heeft de Dragon Pit in de getoonde beelden mogelijk twee ingangen in plaats van de gebruikelijke ene ingang. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat teams op een andere manier moeten nadenken over het innemen van posities en het veroveren van belangrijke doelen.

Bestaande champions en skins blijven behouden

De aankondiging van League of Legends: New Dawn zorgde bij een deel van de community voor vragen. Sommige spelers vroegen zich af of de grote veranderingen zouden betekenen dat bestaande champions, skins of andere onderdelen van hun account zouden verdwijnen.

Riot Games heeft inmiddels verduidelijkt dat dit niet het geval is. Alle bestaande champions en skins blijven gewoon beschikbaar. Bovendien verdwijnt het huidige runensysteem niet volledig. De ontwikkelaar wil dit systeem wel vereenvoudigen om ruimte te maken voor nieuwe gameplaymogelijkheden.

Verder bevestigde de studio achter League of Legends dat New Dawn geen compleet nieuw spel wordt. Het gaat om een grote update voor het bestaande spel. Verder blijft de game gebruikmaken van de eigen Hextech-engine, al krijgt deze wel verbeteringen.

Volledige onthulling in januari 2027

Hoewel de eerste trailer al een aantal interessante veranderingen laat zien, houdt Riot Games nog veel informatie achter de hand. De ontwikkelaar heeft bevestigd dat er begin januari 2027 een uitgebreide presentatie volgt waarin meer details over New Dawn worden gedeeld.

Met deze grootschalige update lijkt Riot Games een belangrijke nieuwe fase voor League of Legends in te willen luiden. Na jarenlang kleine en grote aanpassingen aan de game te hebben doorgevoerd, staat er nu een van de grootste vernieuwingen uit de geschiedenis van de populaire game op de planning.

League of Legends: New Dawn staat gepland voor een release later in 2027. Een exacte releasedatum is op dit moment nog niet bekend.