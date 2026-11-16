Capcom heeft tijdens TwitchCon in San Diego de winnaar van de Boss Design Contest voor Mega Man: Dual Override bekendgemaakt.

De winnende inzending is Cleanser Man, een nieuwe Robot Master die door een lid van de Mega Man-community is ontworpen. Tijdens het panel kregen bezoekers ook voor het eerst het definitieve ontwerp van het personage te zien.

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Cleanser Man is een schoonmaakrobot met een obsessie voor ongerepte schoonheid. Dankzij zijn extreem gevoelige vuilsensor kan hij zelfs het kleinste beetje vuil detecteren. Zijn schoonmaakdrang heeft echter een keerzijde: door zijn fanatieke geschrob zijn verschillende wereldberoemde bezienswaardigheden en historische kunstwerken beschadigd geraakt.

Omdat de mensheid hem eerder als een bedreiging dan als een helpende hand beschouwt, voelt Cleanser Man zich onbegrepen. Uit woede neemt hij de controle over een afvalverwerkingscentrale en besluit hij de wereld juist met afval te vullen. Daarmee hoopt hij de mensheid te laten inzien hoe belangrijk een schone omgeving is.

Cleanser Man zet traditie voort

De Boss Design Contest is al jarenlang een traditie binnen de Mega Man-serie. De wedstrijd gaat terug tot 1988, toen Capcom voor Mega Man 2 voor het eerst ontwerpen van fans gebruikte voor nieuwe eindbazen. Met Cleanser Man krijgt die traditie opnieuw een vervolg.

Mega Man: Dual Override verschijnt in de lente van 2027 voor Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc via Steam, Epic Games Store en Microsoft Store.

De game is inmiddels toe te voegen aan de verlanglijst op PlayStation Store, Microsoft Store, Steam en Epic Games Store.