Capcom bevestigt datalek met gegevens van ruim 11,7 miljoen records

Capcom heeft bevestigd dat een onbevoegde derde toegang heeft gekregen tot gegevens die gekoppeld zijn aan CAPCOM ID.

Volgens de uitgever zijn wereldwijd gegevens van ruim 11,7 miljoen records getroffen. Creditcardgegevens zijn volgens Capcom niet buitgemaakt.

Het incident werd op 19 oktober ontdekt, waarna Capcom direct maatregelen nam om de ongeautoriseerde toegang te blokkeren. Een dag later bevestigde het bedrijf dat klantgegevens waren ingezien. Capcom heeft inmiddels ook de betrokken aanvalsmethode aangepakt.

Welke gegevens zijn getroffen?

Het gaat onder meer om e-mailadressen en accountgegevens, zoals het moment waarop een account is aangemaakt, de laatste inlogtijd, het aantal aanmeldingen en het IP-adres van de laatste login.

Bij 43 records waren daarnaast gegevens zoals geboortedatum, geslacht, land of regio en nickname betrokken. Ook werden bij 196 CAPCOM ID-accounts de wachtwoorden zonder toestemming gewijzigd. Capcom meldt dat deze wachtwoorden inmiddels zijn gereset. Het bedrijf heeft niet vastgesteld dat de oorspronkelijke wachtwoorden die gebruikers zelf hadden ingesteld, zijn buitgemaakt.

In een update van 23 oktober maakte Capcom bekend dat bij 19 van deze accounts ook toegang was verkregen tot pagina’s van de Japanse onlinewinkel e-Capcom. Daarbij zijn onder meer namen, telefoonnummers, adressen, geboortedata en aankoopgeschiedenis getroffen. Ook bij deze aanvullende gegevens waren geen creditcardgegevens betrokken.

Capcom waarschuwt voor phishing

Hoewel de diensten van CAPCOM ID beschikbaar blijven en spelers hun games gewoon kunnen blijven spelen, waarschuwt Capcom voor mogelijk misbruik van de betrokken informatie. Criminelen zouden de gegevens kunnen gebruiken om frauduleuze e-mails of andere berichten te versturen die zich voordoen als communicatie van Capcom.

Het bedrijf adviseert gebruikers daarom voorzichtig te zijn met verdachte berichten en niet zomaar op links te klikken of bijlagen te openen.

Capcom zegt getroffen gebruikers te informeren en blijft de beveiliging van CAPCOM ID en aanverwante diensten controleren. Ook belooft de uitgever verdere maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.