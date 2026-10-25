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Capcom bevestigt datalek met gegevens van ruim 11,7 miljoen records

Capcom digitaal datalek
Joey Hasselbach

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