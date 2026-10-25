Het is weer tijd voor het weekoverzicht! Deze week is er nieuws over Cyberpunk 2077, krijgt Assassin’s Creed Black Flag Resynced een welkome functie en wordt er volop gespeculeerd over de volgende Xbox.

Maar er is ook minder goed nieuws: studio’s staan onder druk, ontwikkelaars moeten terugkomen op gemaakte keuzes en fans vragen zich af wat de toekomst brengt. Tijd om de belangrijkste ontwikkelingen op een rij te zetten!

Deze week bekijken we onder meer de nieuwe update voor Cyberpunk 2077, de toekomst van fysieke Xbox-games en de mogelijke prijs van Project Helix. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen rond Wardogs, ARC Raiders en Lies of P. Daarnaast kijken we naar de onzekerheid rond Arkane Lyon en BioWare, geruchten over Star Wars: Battlefront 3 en verhalen over games die bijna nooit waren verschenen.

CD Projekt RED heeft de patchnotes van update 2.5 voor Cyberpunk 2077 onthuld. De gratis update, die ook bekendstaat als de Edgerunners 2 Update, brengt nieuwe missies, extra aanpassingsmogelijkheden, een nieuwe gevechtsstijl en ondersteuning voor mods op meerdere platforms.

Een van de toevoegingen is de zijmissie Clampdown, die zich afspeelt vóór de gebeurtenissen van Cyberpunk: Edgerunners 2. Tijdens deze missie kunnen spelers een uitrustingsset vrijspelen die is gebaseerd op het personage King.

De update verscheen op 22 oktober voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Mac. De Nintendo Switch 2-versie volgt later.

Lees meer over update 2.5 voor Cyberpunk 2077

Goed nieuws voor piraten die nog niet klaar zijn met de avonturen van Edward Kenway. Ubisoft heeft bevestigd dat Assassin’s Creed Black Flag Resynced volgende week een New Game+-modus krijgt.

Via het officiële Assassin’s Creed-account op X bedankte Ubisoft spelers voor hun geduld en kondigde het bedrijf de komst van de functie aan. Een exacte releasedatum voor de update is nog niet bekendgemaakt.

Met New Game+ kunnen spelers opnieuw aan hun avontuur beginnen. Voor iedereen die nog eens de Caraïben wil verkennen, is dat een mooie reden om terug te keren.

Lees meer over New Game+ voor Black Flag Resynced

AdHoc Studio viert het eenjarig bestaan van Dispatch met een mobiele release en twee nieuwe functies. De game verschijnt op 9 december voor iOS en Android.

Daarnaast krijgen spelers de Storyboard Mode en uitgebreide commentaartracks van de cast en crew. In de Storyboard Mode kunnen spelers afleveringen opnieuw beleven aan de hand van de oorspronkelijke storyboardanimaties. Daarmee krijgen ze een kijkje in het creatieve proces achter de scènes en personages.

De mobiele versie wordt aangepast voor kleinere schermen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Lees meer over Dispatch op mobiel

Niet iedere update valt in goede aarde. Dat heeft ook ontwikkelaar Bulkhead gemerkt bij de lancering van Season 2 voor Wardogs. De update zorgde op 15 oktober voor een flinke stijging in het aantal spelers, maar de veranderingen aan de progressie en de seizoensreset vielen niet bij iedereen in goede aarde.

Sommige spelers bereikten binnen enkele dagen al uitrusting van het hoogste niveau, waaronder Tier 4-pantser en MBT’s. Daardoor verloor de seizoensreset volgens de ontwikkelaar een deel van zijn betekenis.

Bulkhead erkent dat bepaalde keuzes verkeerd hebben uitgepakt en wil Season 3 daarom aanzienlijk eerder uitbrengen. Verschillende onderdelen moeten opnieuw worden uitgebalanceerd.

Lees meer over Season 3 van Wardogs

Ook bij ARC Raiders staat de feedback van spelers centraal. Tijdens een tijdelijke test konden spelers voor het eerst gebruikmaken van een PvE-matchmakingoptie. In totaal werden er meer dan 30 miljoen PvE-rondes gespeeld.

Dat klinkt als een succes, maar ontwikkelaar Embark Studios wil eerst alle gegevens analyseren. Ook wordt er een enquête verspreid onder een representatieve groep spelers om hun ervaringen en voorkeuren in kaart te brengen.

In november moet duidelijk worden wat de studio met de resultaten gaat doen. Voor spelers die liever zonder andere menselijke tegenstanders op pad gaan, wordt dat dus een belangrijke maand.

Lees meer over de toekomst van PvE in ARC Raiders

Microsoft werkt mogelijk toe naar een release van de volgende Xbox-console in 2028. Project Helix moet zowel Xbox-games als pc-games kunnen draaien en vormt daarmee een volgende stap in de ontwikkeling van het Xbox-platform.

De prijsraming is echter minder aantrekkelijk. Volgens een recent rapport zou de console intern zijn geraamd op 1.200 tot 1.800 dollar. Microsoft heeft de prijs en releasedatum niet officieel bevestigd en zou bovendien kunnen besluiten een deel van de kosten zelf te dragen.

Voorlopig blijft het dus afwachten hoeveel de nieuwe console uiteindelijk gaat kosten. Als deze ramingen in de buurt komen van de werkelijkheid, wordt het voor gamers mogelijk een flinke investering.

Lees meer over Project Helix en de mogelijke prijs

Verdwijnen fysieke games langzaam uit de gamewereld, of is er nog toekomst voor games in de winkel? Een nieuwe vacature bij Microsoft geeft Xbox-fans reden om voorzichtig optimistisch te zijn.

Het bedrijf zoekt een Xbox Games Supply Strategist die zich onder meer gaat bezighouden met de distributie en verkoop van fysieke Xbox-games. De functie richt zich op voorraadplanning, leveringen en verkoop via verschillende winkelkanalen.

Dat betekent niet automatisch dat de volgende Xbox een traditionele discdrive krijgt. Toch laat de vacature zien dat fysieke games voor Microsoft nog steeds een rol spelen. Voor verzamelaars en gamers die hun spellen liever op schijf kopen, is dat in ieder geval een positief signaal.

Lees meer over fysieke Xbox-games

Ook Sony kijkt vooruit naar mogelijke nieuwe technologieën voor toekomstige hardware. Een patent rond haptische feedback zorgt voor speculatie over wat de PlayStation 6 op dit gebied zou kunnen bieden.

Patenten geven een inkijkje in ideeën waar bedrijven aan werken, maar vormen geen garantie dat een functie daadwerkelijk in een product terechtkomt. Voorlopig is het dus vooral een interessante aanwijzing voor mogelijke ontwikkelingen bij Sony.

Lees meer over het PS6-patent

Fans van Lies of P krijgen mogelijk een eerste indruk van de richting die het vervolg opgaat. Een nieuwe vacature bij Round8 Studio wijst erop dat de ontwikkelaar vasthoudt aan de duistere actieformule van het origineel.

De vacature noemt onder meer Unreal Engine 5 en het ontwerpen van personages, monsters, wapens, kostuums en accessoires. Ook wordt verwezen naar een wereld die geïnspireerd is op The Wizard of Oz. De mogelijke titel is Wonders of O.

Een releasedatum en officiële platformlijst zijn nog niet bekendgemaakt. Voorlopig is het dus afwachten hoe het vervolg zich verder ontwikkelt.

Lees meer over het vervolg op Lies of P

Fans van Remedy Entertainment dachten dat Control Resonant mogelijk een eerste hint naar Alan Wake 3 bevatte. De game heeft namelijk een opvallende verwijzing naar de horrorserie, maar volgens creatief directeur Mikael Kasurinen moeten spelers daar niet direct een aankondiging van een nieuwe game in zien.

In Control Resonant is een verborgen ruimte te ontdekken met een liveactionfragment waarin Sam Lake, Ilkka Villi en Matthew Porretta te zien zijn. De verwijzing zorgt voor speculatie, maar Remedy wil dat Control Resonant ook als zelfstandig avontuur overeind blijft.

Een nieuw deel van Alan Wake is hiermee niet uitgesloten, maar deze verwijzing blijkt in ieder geval geen bevestiging.

Lees meer over de vermeende Alan Wake 3-hint

Fans van Star Wars: Battlefront hebben mogelijk iets om naar uit te kijken. Volgens nieuwe geruchten zou Lucasfilm gesprekken voeren met verschillende studio’s over een nieuwe game in de shooterfranchise.

Onder meer DICE, Bungie en Respawn worden genoemd. DICE ontwikkelde eerder al Star Wars: Battlefront uit 2015 en Battlefront II uit 2017. Bungie is vooral bekend van Destiny en werkt daarnaast aan Marathon.

Een officiële aankondiging ontbreekt voorlopig. Het blijft dus afwachten of er daadwerkelijk een nieuw deel komt en welke studio eventueel verantwoordelijk zou worden.

Lees meer over de geruchten rond Star Wars: Battlefront 3

De toekomst van Arkane Lyon hangt aan een zijden draadje. De studio achter onder meer Dishonored 2 en Deathloop, die momenteel werkt aan Marvel’s Blade, moet mogelijk de deuren sluiten als er geen koper wordt gevonden.

Volgens berichtgeving van het Franse dagblad Le Monde loopt de consultatieperiode rond de voorgestelde sluiting op 13 november af. Ongeveer 217 banen zouden op het spel staan.

Er worden nog mogelijkheden voor een overname onderzocht. De vakbonden hopen de onderhandelingen te kunnen verlengen en de studio en haar medewerkers te redden. Voorlopig blijft de toekomst echter onzeker.

Lees meer over de toekomst van Arkane Lyon

Ook rond BioWare is er deze week ingrijpend nieuws. Volgens berichtgeving die in de gamepers is verschenen, zou EA de studio willen sluiten en de volgende game in de Mass Effect-reeks annuleren. Daarmee zou na meer dan dertig jaar een einde komen aan de geschiedenis van de studio achter onder meer Mass Effect, Dragon Age en Star Wars: Knights of the Old Republic.

De berichtgeving spreekt daarnaast over ongeveer 400 banen die wereldwijd zouden verdwijnen, waaronder circa 50 bij BioWare. Het nieuws roept veel vragen op over de toekomst van de franchises.

Ook wordt gesproken over een mogelijke verkoop van Mass Effect en Dragon Age. Voor fans is het daarmee een onzekere periode: de toekomst van deze geliefde RPG-reeksen lijkt onderwerp van grote veranderingen.

Lees meer over de berichtgeving rond BioWare en Mass Effect · Lees meer over de mogelijke verkoop van Mass Effect en Dragon Age

Twee bekende games van Rockstar Games hadden er bijna heel anders uitgezien. Medeoprichter Dan Houser heeft verteld dat zowel Red Dead Redemption als Bully tijdens de ontwikkeling meerdere keren dreigden te mislukken.

Vooral Red Dead Redemption bracht grote uitdagingen met zich mee. Het team moest ontdekken hoe een openwereldgame in het Wilde Westen interessant kon blijven en hoe de verschillende onderdelen goed op elkaar konden aansluiten.

Uiteindelijk bleken de inzet van het ontwikkelingsteam en belangrijke doorbraken doorslaggevend. Het is een mooi voorbeeld van hoe games die later geliefd worden, achter de schermen soms op losse schroeven staan.

Lees meer over de bijna geannuleerde Rockstar-games

Ook Nintendo komt deze week voorbij met nieuws rond Shigeru Miyamoto en een nieuwe game. De naam Miyamoto is onlosmakelijk verbonden met franchises als Mario en The Legend of Zelda, waardoor nieuwe ontwikkelingen rond zijn werk altijd de aandacht trekken.

Lees meer over Shigeru Miyamoto en de nieuwe game

Deze games en releases komen eraan

Deze week draait het vooral om updates, aankondigingen en de toekomst van bekende franchises. De belangrijkste data om in de gaten te houden zijn de komst van Dispatch naar mobiel op 9 december en de beslissing over de PvE-modus van ARC Raiders in november. Voor de volgende Xbox wordt voorlopig op 2028 gemikt, al is dat nog niet officieel bevestigd.

Daarmee sluiten we dit weekoverzicht af!

Het was opnieuw een week met uitersten. Terwijl sommige games nieuwe content krijgen en ontwikkelaars proberen te luisteren naar feedback, blijft de toekomst van verschillende studio’s en franchises onzeker. Ook de volgende generatie consoles belooft interessant te worden, al hangt er mogelijk een stevig prijskaartje aan.

Wat was voor jullie het belangrijkste gamingnieuws van deze week? Kijk je vooral uit naar nieuwe content, maak je je zorgen over de toekomst van studio’s, of ben je benieuwd naar de volgende generatie consoles? Laat het ons weten in de reacties!