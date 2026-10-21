EA sluit BioWare en annuleert nieuwe Mass Effect

EA sluit BioWare en annuleert de volgende game in de Mass Effect-reeks. Dat melden meerdere gamemedia op woensdag 21 oktober.

Met de sluiting komt er na meer dan dertig jaar een einde aan de geschiedenis van de studio achter onder meer Mass Effect, Dragon Age en Star Wars: Knights of the Old Republic.

Volgens berichtgeving van Bloomberg, aangehaald door onder meer Video Games Chronicle, wil EA wereldwijd ongeveer 400 banen schrappen. Daarvan zouden circa 50 medewerkers bij BioWare worden getroffen.

BioWare komt na meer dan dertig jaar ten einde

BioWare werd in 1995 opgericht en groeide uit tot een bekende naam binnen het RPG-genre. De studio verwierf bekendheid met verhaalgedreven rollenspellen waarin personages, relaties en keuzes van spelers een belangrijke rol spelen.

Tot de bekendste games van BioWare behoren Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age en de Mass Effect-trilogie. Ook ontwikkelde de studio Anthem, de online actiegame die in 2019 verscheen.

De studio kwam de afgelopen jaren onder druk te staan. Na het verschijnen van Dragon Age: The Veilguard in 2024 werd het team al kleiner. In januari 2025 liet BioWare weten zich voortaan te richten op een kleiner team dat werkte aan de volgende Mass Effect.

Nieuwe Mass Effect geannuleerd

Met de sluiting van BioWare komt ook een einde aan de ontwikkeling van de volgende Mass Effect-game. Het project bevond zich nog in een vroege ontwikkelingsfase. Details over de inhoud, personages en een mogelijke releasedatum waren nog niet bekendgemaakt.

In november 2025 liet uitvoerend producent Mike Gamble nog weten dat de nieuwe game in ontwikkeling was en dat EA en BioWare zich bleven inzetten voor nieuwe verhalen binnen het Mass Effect-universum. Die boodschap gaf fans hoop dat de sciencefictionreeks na de oorspronkelijke trilogie een nieuw hoofdstuk zou krijgen.

Die plannen zijn nu van tafel. Het is vooralsnog niet duidelijk of EA op een later moment alsnog nieuwe games binnen het Mass Effect-universum wil ontwikkelen.

BioWare neemt afscheid van zijn fans

In een verklaring staat BioWare stil bij de geschiedenis van de studio en de mensen die de games hebben gemaakt. De ontwikkelaar omschrijft de studio als een thuis voor verhalenvertellers, ontwikkelaars en spelers die de verschillende werelden tot leven hebben gebracht.

De studio richt zich naar eigen zeggen op het ondersteunen van de medewerkers tijdens deze overgang. Ook bedankt BioWare de fans die door de jaren heen betrokken waren bij de verhalen, personages en keuzes in de games.

Met de sluiting verdwijnt een studio die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van moderne, verhaalgedreven RPG’s. Vooral voor fans van de oorspronkelijke Mass Effect-trilogie betekent het nieuws dat een vervolg waarop zij jarenlang hebben gewacht er voorlopig niet komt.