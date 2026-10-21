Microsoft heeft de tweede reeks games bekendgemaakt die in oktober aan Xbox Game Pass worden toegevoegd.

De grootste blikvanger is Final Fantasy VII Remake Intergrade, dat op 29 oktober naar de abonnementsdienst komt. Ook games als The Séance of Blake Manor en Plants vs. Zombies: Replanted verschijnen later deze maand. Daarnaast heeft Microsoft bekendgemaakt welke games binnenkort uit de bibliotheek verdwijnen.

Nieuwe Xbox Game Pass-games in oktober

De tweede helft van oktober brengt verschillende nieuwe games naar Xbox Game Pass. Hieronder vind je het volledige overzicht van de aangekondigde toevoegingen en hun releasedata.

21 oktober – Sandustry

Sandustry verschijnt voor pc en wordt toegevoegd aan Game Pass Premium. De game was al beschikbaar voor Ultimate en PC Game Pass.

In deze fabrieksgame verkennen spelers volledig afbreekbare werelden, delven ze grondstoffen en bouwen ze steeds uitgebreidere productieketens. Onder het zand liggen bovendien geheimen van een oude beschaving verborgen.

22 oktober – Dodo Duckie

Dodo Duckie verschijnt voor cloud, Xbox Series X|S en pc. De game is beschikbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass.

Spelers kruipen in de huid van een eend die met behulp van een magische pet tussen tweedimensionale en driedimensionale omgevingen kan wisselen. Daarmee lossen ze puzzels op, ontdekken ze verborgen routes en proberen ze hun ontvoerde kippenvrienden te redden.

26 oktober – Scramble Knights Online

Scramble Knights Online verschijnt als Game Preview voor cloud, Xbox Series X|S en pc. De game wordt toegevoegd aan Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

Deze online actie-RPG laat spelers samen een gedeeld koninkrijk verkennen. Ze kunnen opdrachten uitvoeren, kerkers veroveren, monsters verslaan en zeldzame buit verzamelen om hun uitrusting te verbeteren.

27 oktober – The Séance of Blake Manor

The Séance of Blake Manor verschijnt voor cloud, Xbox Series X|S en pc en is beschikbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass.

Deze bovennatuurlijke detectivegame speelt zich af in Ierland in 1897. Spelers onderzoeken de verdwijning van een jonge vrouw in een afgelegen hotel vol geheimen en onverklaarbare gebeurtenissen.

29 oktober – Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade is de grootste toevoeging van deze maand. De RPG verschijnt op 29 oktober voor cloud, Xbox Series X|S en pc en is beschikbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass.

De game vertelt het verhaal van Cloud Strife en zijn bondgenoten tot en met hun ontsnapping uit Midgar. De remake combineert realtimegevechten met strategische commando’s en bevat uitgebreide gebieden, extra verhaalelementen en verbeterde beelden.

Intergrade bevat daarnaast Episode INTERmission, een extra avontuur waarin Yuffie Kisaragi centraal staat. Daarmee krijgen spelers ook toegang tot het aanvullende verhaal dat oorspronkelijk naast het hoofdavontuur werd uitgebracht.

29 oktober – Plants vs. Zombies: Replanted

Ook Plants vs. Zombies: Replanted verschijnt op 29 oktober. De HD-versie van de klassieke towerdefensegame komt naar cloud, console en pc via Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

Spelers verdedigen hun tuin opnieuw tegen hordes zombies door planten met verschillende vaardigheden strategisch neer te zetten. De vernieuwde versie brengt de oorspronkelijke gevechten terug met verbeterde beelden en aanvullende content.

De game is beschikbaar via EA Play, dat onderdeel is van Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

29 oktober – Terrible Lizards

Terrible Lizards verschijnt op 29 oktober voor cloud, Xbox Series X|S en pc. De game wordt op de releasedag toegevoegd aan Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

Deze horrorgame draait om parkour en ontsnappen. In plaats van vijanden rechtstreeks te bevechten, moeten spelers hun snelheid en bewegingsvrijheid gebruiken om aan de gevaren te ontkomen.

3 november – Pit of Goblin

De laatste aangekondigde toevoeging verschijnt begin november. Pit of Goblin komt op 3 november naar cloud, Xbox Series X|S en pc en is beschikbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass.

In deze coöperatieve horrorgame kruipen spelers in de huid van goblins die kerkers verkennen, vallen ontwijken en grondstoffen verzamelen. Ze kunnen samenwerken om hun doel te bereiken, maar moeten oppassen dat ze niet zelf ten prooi vallen aan de monsters.

Deze games verdwijnen uit Xbox Game Pass

Niet alleen nieuwe games verschijnen in de bibliotheek: Microsoft heeft ook bekendgemaakt welke titels binnenkort verdwijnen. Op 31 oktober verlaten de volgende negen games Xbox Game Pass:

Day of the Tentacle Remastered

Dead Static Drive

Deep Rock Galactic

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Lara Croft and the Temple of Osiris

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Wartales

Wildgate

Daarnaast verdwijnen Football Manager 26 en Football Manager 26 – Console Edition op 10 november uit de dienst.

Wie een van deze games nog wil spelen, doet er dus goed aan om voor de betreffende datum aan het avontuur te beginnen. Spelers kunnen de games eventueel met korting aanschaffen voordat ze uit de bibliotheek verdwijnen.

Final Fantasy VII Remake is de blikvanger

Met Final Fantasy VII Remake Intergrade krijgt Xbox Game Pass er eind oktober een grote RPG bij. Ook The Séance of Blake Manor en Plants vs. Zombies: Replanted zorgen voor afwisseling binnen het aanbod.

Tegelijkertijd verdwijnen er met onder meer Deep Rock Galactic, Wartales en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga verschillende bekende titels uit de dienst. Abonnees hebben daarmee nog enkele dagen om deze games te spelen voordat ze plaatsmaken voor een nieuwe selectie.