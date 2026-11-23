Keert Banjo-Kazooie na jaren afwezigheid mogelijk terug? Activision heeft de geliefde platformserie opvallend genoeg genoemd in een nieuwe vacature. Het bedrijf omschrijft zichzelf daarin als de thuisbasis van verschillende bekende gamefranchises, waaronder Banjo-Kazooie.

Banjo-Kazooie duikt op in nieuwe vacature

De vermelding verscheen in een vacature voor de functie van Project Manager, Emerging Franchises. Activision noemt daarin verschillende bekende franchises, waaronder Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon en Banjo-Kazooie.

Dit is namelijk geen willekeurige uitgever die Banjo-Kazooie noemt. Het is de uitgever die inmiddels ook toezicht houdt op de studio die Banjo-Kazooie heeft gemaakt.



Vooral die laatste naam valt op. De avonturen van de beer Banjo en zijn gevleugelde vriend Kazooie liggen inmiddels al behoorlijk lang achter ons. De laatste volledig nieuwe game in de serie, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, verscheen in 2008.

Komt er eindelijk een nieuwe game?

De vermelding heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de toekomst van de franchise. Sinds de overname van Activision Blizzard door Microsoft maakt Banjo-Kazooie deel uit van het portfolio van Xbox.

Een nieuwe game is echter nog niet aangekondigd. De vacature vormt dan ook geen bevestiging dat er daadwerkelijk aan een nieuw avontuur wordt gewerkt.

Toch hopen fans al jaren op een terugkeer van het duo. Met franchises als Crash Bandicoot en Spyro onder de vleugels van Activision zou een nieuw avontuur van Banjo en Kazooie zeker niet misstaan.

Voorlopig blijft het dus afwachten of het tweetal ooit weer uit hun winterslaap wordt gehaald en hun comeback zullen maken.