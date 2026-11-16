Microsoft wil met Project Helix niet alleen een nieuwe generatie hardware introduceren, maar ook meer aandacht besteden aan het behoud van oudere games.

Volgens Jason Ronald, vicepresident van de volgende Xbox-generatie, speelt game preservation een belangrijke rol bij het ontwerp van het nieuwe platform.

In een speciale editie van het magazine 25 Years of Play vertelt Ronald dat Xbox een grote verantwoordelijkheid voelt om games uit het verleden ook in de toekomst beschikbaar te houden. Volgens hem werd bij de ontwikkeling van games en consoles gedurende de eerste dertig jaar van de industrie nauwelijks rekening gehouden met game preservation.

Dat begint volgens Ronald inmiddels te veranderen. Zo kunnen spelers tegenwoordig voor het eerst originele Xbox-games op pc en handhelds spelen. Iets wat bij het ontwerp van de oorspronkelijke console nooit als mogelijkheid werd voorzien.

Project Helix moet games ook in de toekomst speelbaar houden

De ervaringen met oudere games hebben volgens Ronald inmiddels invloed op de ontwikkeling van nieuwe hardware en de samenwerking met partners. Xbox wil ervoor zorgen dat games niet alleen speelbaar blijven, maar in de toekomst mogelijk zelfs beter draaien dan oorspronkelijk bedoeld.

Daarbij kijkt Microsoft verder dan de volgende generatie consoles. Ronald noemt expliciet een periode van twintig tot dertig jaar waarin games behouden moeten blijven.

Hoe Project Helix dit precies gaat realiseren, is nog niet duidelijk. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend of de nieuwe Xbox over een fysieke discdrive beschikt. Juist dat kan een belangrijk aandachtspunt worden voor spelers met een grote collectie fysieke Xbox-games.

Met de nadruk op game preservation lijkt Microsoft in ieder geval een belangrijk onderdeel van zijn volgende generatie Xbox te willen maken: niet alleen vooruitkijken, maar ook het verleden behouden.